Советник Зеленского подтвердил информацию о переименовании Украины

Власти Украины действительно планируют переименовать страну в Русь-Украину. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Арестович заявил, что выступил с этой идеей ещё несколько месяцев назад и хочет, чтобы этот вопрос рассмотрели на государственном уровне. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский уже несколько раз использовал название Русь-Украина в своих обращениях на День Независимости и День крещения Руси, передаёт телеканал “360”.