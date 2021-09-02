 

Советник Зеленского подтвердил информацию о переименовании Украины

02.09.2021, 12:46, Разное
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Власти Украины действительно планируют переименовать страну в Русь-Украину. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Арестович заявил, что выступил с этой идеей ещё несколько месяцев назад и хочет, чтобы этот вопрос рассмотрели на государственном уровне. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский уже несколько раз использовал название Русь-Украина в своих обращениях на День Независимости и День крещения Руси, передаёт телеканал “360”.



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