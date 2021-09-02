Рекордное количество российских вузов попало в рейтинг лучших в мире

Российские вузы установили абсолютный рекорд присутствия в рейтинге лучших университетов мира World University Rankings THE. Его составляет британский журнал Times Higher Education.

В список попали 1,6 тысячи учебных заведений из 99 стран мира. Среди российских вузов один из лучших результатов показал МГУ, который поднялся на 16 строчек и занял 158 место. Помимо него в рейтинг вошли МФТИ, ВШЭ, МИФИ, Санкт-Петербургский политехнический и горный университеты, сообщает телеканал “Царьград”.

Первое место занял знаменитый Оксфордский университет в Англии. Вторую строчку поделили американские Калифорнийский технологический институт и Гарвардский университет. Тройку лидеров также замыкает вуз из США – Стэнфордский университет, передаёт телеканал “360”.