 

Рекордное количество российских вузов попало в рейтинг лучших в мире

02.09.2021, 12:46, Разное
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Российские вузы установили абсолютный рекорд присутствия в рейтинге лучших университетов мира World University Rankings THE. Его составляет британский журнал Times Higher Education.

В список попали 1,6 тысячи учебных заведений из 99 стран мира. Среди российских вузов один из лучших результатов показал МГУ, который поднялся на 16 строчек и занял 158 место. Помимо него в рейтинг вошли МФТИ, ВШЭ, МИФИ, Санкт-Петербургский политехнический и горный университеты, сообщает телеканал “Царьград”.

Первое место занял знаменитый Оксфордский университет в Англии. Вторую строчку поделили американские Калифорнийский технологический институт и Гарвардский университет. Тройку лидеров также замыкает вуз из США – Стэнфордский университет, передаёт телеканал “360”.



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