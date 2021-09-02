Глава Минспорта рассказал о наградах российским олимпийцам

Олимпийцам планируется в этом году вручить автомобили BMW, но этот вопрос курирует фонд поддержки олимпийцев, рассказал глава Минспорта Олег Матыцин на ВЭФ.

«Отвечает (за это) фонд поддержки олимпийцев. Планируется (подарить), насколько я знаю… BMW. Министерство спорта не курирует это», – передает РИА «Новости» ответ Матыцина на вопрос о вручении машин олимпийцам в этом году.

Он рассказал также, что встречу президента РФ Владимира Путина с паралимпийцами планируется провести 14 сентября, а Совет по спорту – 10 сентября, а Совет по спорту – 10 сентября.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина с олимпийцами будет приурочена к совету по развитию физкультуры и спорта.