 

Путин заявил о важности доставки товаров по Севморпути

02.09.2021, 12:40, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыДоставка товаров по Северному морскому пути значительно снижает их стоимость, это важно и прибыльно не только для России, но интересно и другим странам, сообщил президент Владимир Путин.

«Это очень перспективно. Не случайно сюда многие государства хотят прийти, работать здесь, использовать этот маршрут. Перемещение грузов по Северному морскому пути существенным образом снижает цену товаров для конечного потребителя. Вот в этом вся фишка», – сказал Путин в ходе общения с курсантами Морского государственного университета имени адмирала Невельского.

Он отметил, что для России, 18% территорий которой находится в арктической зоне, чрезвычайно важно развитие этого региона и необходимой инфраструктуры, передает РИА «Новости».

На вопрос курсантов, как он оценивает перспективы Северного морского пути для России, Путин ответил, что «если бы не было перспектив, мы бы этим не занимались». Он напомнил, что в 2024 году планируется довести объем перевозок по Севморпути до 80 млн тонн, и сообщил, что РФ будет работать со всеми, кто этого захочет, «очень корректно, в рамках международного права». При этом интерес наблюдается как со стороны европейских стран, так и со стороны стран Азиатского региона.

«Если идти благоприятным курсом, то значительная часть маршрута проходит по нашим внутренним водам, по территориальному морю, и это, конечно, создает для нас колоссальные конкурентные преимущества. Но это не значит, что мы кого-то собираемся ограничивать – нет», – добавил президент.

Весной Путин отметил, что в ближайшие годы движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным. Обеспечивать российское присутствие в Арктике будут самые мощные в мире атомные ледоколы. Сразу три ледокола проекта ЛК-120Я «Лидер» будут построены в соответствии с утвержденной президентом РФ Стратегией развития Арктической зоны до 2035 года.



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