Криминального авторитета из РФ задержали в Испании

В аэропорту Барселоны задержали российского криминального авторитета Левана Сухумского, который сбежал перед началом суда во Владимире в 2020 году, сообщила национальная полиция Испании.

Подозреваемого задержали в тот момент, когда он попытался въехать в Испанию по фальшивому украинскому паспорту, передает РИА «Новости» со ссылкой на испанских правоохранителей.

Мужчина планировал «продолжить руководить своей организацией анонимно», отмечают следователи. В расследовании дела участвовала также полиция Грузии.

Испанские полицейские не раскрыли имя задержанного, но источник сообщил, что речь идет о Леване Абуладзе (Леван Сухумский). В декабре 2020 года он сбежал из здания Октябрьского районного суда Владимира, отпросившись в туалет.

В РФ его обвиняют по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии», по ней ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. В суде во Владимире планировалось избрать меру пресечениях

В конце августа в Краснодаре нашли мертвым криминального авторитета Отари Бойцова (Кублашвили), известного как Отари Краснодарский.