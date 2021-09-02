Переход на зимнее время произойдёт не во всех регионах России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев утвердил список регионов, в котором в этом году не будет перехода на зимнее время. «Летнее» время останется в Татарстане, Якутии и Тыве.

В ночь с 30 на 31 октября Россия впервые за 10 лет переведёт стрелки часов на час назад. В 2011 году указом президента Медведева такой переход был отменён, из-за чего, по мнению учёных, световой день стал использоваться нерационально – местное «декретное» время стало сильно отличаться от астрономического. Однако, чтобы не отказываться от единственной значимой реформы времён президентства Медведева, его указ так и не отменили. Теперь, когда его позиции в правительстве полностью утрачены, переход на зимнее время решили вернуть, но не везде.

«Три региона останутся в летнем времени. Это, во-первых, Татарстан, где сейчас используется не подходящее республике московское время. Страна переведёт часы назад, Татарстан останется с прежним временем, и будет на час отставать от Москвы, и на час опережать соседний Башкортостан. Это разумно. А в Тыве и Якутии мы просто не сумеем адекватно оповестить население о переводе часов и это породит хаос. Пусть лучше остаются, как есть», – сообщил директор Института радионавигации и времени Алексей Брагин.

В правительстве Татарстана возмущены решением вывести республику из зоны московского времени. Для татарского народа было важно чувствовать близость к столице, несмотря на связанные с этим проблемы.

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