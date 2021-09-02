 

Переход на зимнее время произойдёт не во всех регионах России

02.09.2021, 12:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев утвердил список регионов, в котором в этом году не будет перехода на зимнее время. «Летнее» время останется в Татарстане, Якутии и Тыве.

В ночь с 30 на 31 октября Россия впервые за 10 лет переведёт стрелки часов на час назад. В 2011 году указом президента Медведева такой переход был отменён, из-за чего, по мнению учёных, световой день стал использоваться нерационально – местное «декретное» время стало сильно отличаться от астрономического. Однако, чтобы не отказываться от единственной значимой реформы времён президентства Медведева, его указ так и не отменили. Теперь, когда его позиции в правительстве полностью утрачены, переход на зимнее время решили вернуть, но не везде.

«Три региона останутся в летнем времени. Это, во-первых, Татарстан, где сейчас используется не подходящее республике московское время. Страна переведёт часы назад, Татарстан останется с прежним временем, и будет на час отставать от Москвы, и на час опережать соседний Башкортостан. Это разумно. А в Тыве и Якутии мы просто не сумеем адекватно оповестить население о переводе часов и это породит хаос. Пусть лучше остаются, как есть», – сообщил директор Института радионавигации и времени Алексей Брагин.

В правительстве Татарстана возмущены решением вывести республику из зоны московского времени. Для татарского народа было важно чувствовать близость к столице, несмотря на связанные с этим проблемы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.08 / Мнение: Роботы готовятся захватить Россию

02.07 / Мнение: Самая популярная марка в ДНР

05.06 / Юлия Высоцкая раскрыла секрет своей стройной фигуры: “Питаться интуитивно правильно”

08.02 / Сиквел «Последнего богатыря» собрал 2 млрд рублей в кинотеатрах России

08.07 / Джонни Депп дал показания в суде против Эмбер Херд: “Она пришла в мою жизнь, чтобы забрать у меня все”

17.09 / О сотнях древних мегалитах Сулавеси, найденных в Индонезии

03.11 / В России упростили систему маркировки лекарств

25.06 / Ученые рассказали о самом характерном симптоме будущего тяжелого течения COVID-19: “Со стороны мозга”

05.02 / В Красноярске ссора на рынке закончилась стрельбой

02.08 / В Петербурге сын в ходе ссоры до смерти избил пожилую мать

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика