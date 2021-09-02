 

Елена Зеленская снялась для обложки украинского глянца

02.09.2021, 12:26, Новости дня
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Зеленская также дала изданию эксклюзивное интервью, которое на момент публикации этой новости доступно только в печатной версии журнала.

Первая леди Украины запечатлена на обложке в светлой трикотажной кофте. Зеленская смотрит в объектив камеры, широко улыбаясь. 

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Публикация от ELLE Ukraine (@elle_ukraine)

Контекст:

Владимир и Елена Зеленские поженились в 2003 году. 

В мае 2019 года Зеленский вступил в должность президента. До избрания президентом он был художественным руководителем студии “Квартал 95”.

Елена Зеленская до президентства супруга была одним из сценаристов студии “Квартала 95”. После победы Зеленского на выборах она говорила, что хотела бы и дальше писать сценарии для студии, “если это возможно”.

Сейчас она занимается гуманитарными проектами, среди которых – улучшение уровня школьного питания, культурная дипломатия и создание равных возможностей для женщин и мужчин.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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