Повышение налогов для горно-металлургического комплекса лишит запаса прочности главного поставщика валюты – мнение

Как пишет автор, сейчас наблюдается существенное снижение цен на сырье на мировых рынках после их резкого роста в начале года, поэтому украинские экспортеры вскоре столкнутся с проблемами при реализации своей продукции за границей, что окажет негативное влияние на экономику Украины в целом.

“Какие проблемы от падения цен и спроса в мире на наши экспортные позиции могут ждать нас в ближайшее время? Наиболее очевидные и объективные – снижение экспортной выручки и все, что с этим связано: минус поступлений в госбюджет, ухудшение торгового сальдо, усиление давления на курс гривны, сокращение доходов предприятий-экспортеров, рост дефицита бюджета и “напряги” с выплатами по социальным статьям. По итогам может усилиться инфляция”, – говорится в статье.

В таких условиях усиление налоговой нагрузки на экспортеров, как предлагается законопроектом №5600, автор материала называет “недальновидным”.

“Худшее, что можно сделать, – не реагировать на реалии мировой конъюнктуры, от которых Украина традиционно зависима. И попробовать зарабатывать на убытках экспортеров, а к этому все идет. Выдавливая в бюджет максимум возможного, государство лишает запаса прочности основных поставщиков валюты в бюджет”, – подчеркивается в материале.

Контекст:

1 июля Рада приняла законопроект №5600 в первом чтении. Документ предполагает повышение налогов фактически во всех сферах экономики, в том числе повышение ренты на добычу железной руды.

В Кабмине считают, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственные налоги для людей, а также малого и среднего бизнеса.

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