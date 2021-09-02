“Классная у тебя грудь, Настенька”, “Секс”. Каменских снялась в тонкой блузке
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
“Дорогое лето, до следующего года! А вы больше любите лето или осень?” – спросила она.
Певица позировала в белой одежде: шортах и блузке из тонкой ткани, завязанной под грудью.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
“Где ее талия?” – спросила подписчица chelovek.shredingera
“Классная у тебя грудь, Настенька”, – написал spoddubnyj63.
“Секс”, – отметил yrmak37365.
Контекст:
Настя Каменских выступала вместе с рэпером Потапом в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года поженились. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет