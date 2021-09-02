“Классная у тебя грудь, Настенька”, “Секс”. Каменских снялась в тонкой блузке

“Дорогое лето, до следующего года! А вы больше любите лето или осень?” – спросила она.

Певица позировала в белой одежде: шортах и блузке из тонкой ткани, завязанной под грудью.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

“Где ее талия?” – спросила подписчица chelovek.shredingera

“Классная у тебя грудь, Настенька”, – написал spoddubnyj63.

“Секс”, – отметил yrmak37365.

Контекст:

Настя Каменских выступала вместе с рэпером Потапом в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года поженились. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

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