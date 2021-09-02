 

В Харьковской области автомобиль сбил двух детей, один из них в реанимации

02.09.2021, 12:26, Новости дня
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ДТП произошло примерно в 15.30. По проезжей части навстречу автомобилю шла группа людей, в том числе дети. “По предварительной информации, водитель сворачивала налево, не справилась с управлением и допустила наезд на 10-летнюю девочку и 11-летнего мальчика. Дети доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи”, – заявили в полиции.

К утру 2 сентября состояние мальчика медики оценивали как тяжелое. Ребенку сделали операцию, он находится в реанимации. У девочки перелом голени и ожоги, ее состояние оценивают как средней тяжести, сообщили Общественному в пресс-службе мэрии Харьковского горсовета.

Правоохранители решают вопрос о правовой квалификации события.

Фото: hk.npu.gov.ua

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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