В реакторе Wendelstein 7-X хотят разогреть плазму в два раза горячее, чем на Солнце

Средняя температура на Солнце составляет 15 млн градусов по Цельсию, но ученым удалось разогреть плазму внутри уникального реактора Wendelstein 7-X до 20 млн градусов. И это еще далеко не предел, утверждают эксперты.

Недавно было заявлено, что температура внутри агрегата может вдвое превышать среднюю на Солнце. Теоретически это возможно, остается только достичь нужного результата на практике. Кстати, сама возможность появилась только после усовершенствования Wendelstein 7-X.

Данный реактор не следует путать с обычными термоядерными аналогами, отмечают специалисты. В данном случае, речь идет о специальном аппарате, которые служит до достижения рекордных температур плазмы. Это очень сложная машина.