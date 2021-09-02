 

Два года назад морская вода спровоцировала мощный взрыв вулкана на Курилах

02.09.2021, 12:10, Новости дня
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Напомним, что в 2019 году на Курильских островах произошло извержение вулкана Райкоке, которое сопровождалось мощнейшим взрывом. Ученые отмечают, что в данном регионе всегда была большая вулканическая активность, однако ничего подобного не происходило минимум уже сто лет.

Исследователей заинтересовала причина взрыва. После тщательного анализа ситуации они пришли к выводу, что причиной стало взаимодействие магмы с морской водой.

Известно о предыдущих извержениях этого же вулкана, которые происходили в 1778 и 1924 годах. В два года назад гора выбрасывала пепел примерно в течение 12 часов на высоту до 13 километров. Пришлось даже временно приостановить все полеты самолетов в данной части Тихоокеанского региона.



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