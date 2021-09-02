“Первый раз в первый класс”. Татьяна Навка, Сергей Лазарев и не только: кто из звезд впервые повел своих детей в школу

Первая линейка, первый в жизни школьный звонок, первый учебный год для ребенка — очень волнительные события. Звездные родители постарались сделать все возможное для своих детей, чтобы День знаний не обернулся серьезным стрессом, а оставил только самые положительные эмоции. Вот, кто из детей знаменитостей впервые оправился в первый класс.

Мария Кожевникова

Первоклассником стал старший сын актрисы Марии Кожевниковой. Знаменитость подробно рассказывала в своем микроблоге, как готовила ребенка к школе: выбирала канцелярские принадлежности, ранец и т. д. Сын сам изъявил желание выбрать букет цветов на линейку. По словам Марии, в том учебном заведении, где будет учиться ребенок, педагогам запрещено преподносить презенты, но букеты — разрешается.

Павел Деревянко

Актер очень основательно подошел к выбору учебного заведения для двух своих дочерей. Вместе с экс-супругой они объездили множество школ Подмосковья в поисках самой лучшей. Выбор пал на школу «Искатели». Стоимость обучения на одного ребенка в год здесь составляет полтора миллиона рублей. У Павла две дочери: старшая Варя пошла в пятый класс, а младшая Саша — в первый. Обе будут учиться в одном учебном заведении.

Стас Пьеха

Лето выдалось непростым для певца и его сына Пети. Имел место конфликт с соседкой, которой Петя проткнул надувной бассейн. Та отреагировала весьма агрессивно и толкнула мальчика. История широко освещалась в СМИ. Известно, что большую часть августа Петя провел в больнице. К счастью, к 1 сентября ребенок восстановился.

Он впервые отправился в первый класс: причем, в обычную государственную школу. Основным критерием при выборе учебного заведения была близость к дому. Петя проживает с мамой в Пушкино, поэтому в этом же городе и пошел в школу. Летом он усиленно занимался с педагогами, делая упор на изучение русского языка, а также рисования (это хобби сына Пьехи).

Максим

Не менее тяжелым выдалось минувшее лето для певицы Максим. Больше месяца она провела на больничной койке. Врачи боролись за жизнь артистки, и им удалось сотворить чудо: медики практически вытащили певицу с того света.

За время болезни Максим сильно исхудала, но все же нашла в себе силы посетить школьную линейку. Ее дочь Маша пошла в первый класс московской школы 1287. То же учебное заведение посещают дочери актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя. Присутствующие отметили, что Максим выглядела похорошевшей и посвежевшей. Она с удовольствием позировала на камеру с педагогами и другими родителями.

Татьяна Навка

Недавно дочери российской фигуристки Татьяны Навки и пресс-секретаря президента Российской Федерации, Надежде, исполнилось семь лет, поэтому в этом году она впервые отправилась в школу. Летом девочка не теряла времени даром, а усиленно готовилась к началу учебного года. Родители стараются всесторонне развивать ребенка. Известно, что маленькая Надя изучает сразу три иностранных языка, занимается вокалом, делает поделки своими руками. И, конечно, как мама, она занимается фигурным катанием.

Оксана Самойлова

Многодетная мама Оксана Самойлова отвела в первый класс одну из своих дочерей – Лею. Над выбором учебного заведения модель и ее муж, рэпер Джиган, долго не думали. Шестилетняя Лея будет учиться там, где учится ее старшая сестра Ариела. Речь идет об элитной школе в Барвихе. Стоимость обучения на одного ребенка составляет 1,7 миллионов рублей в год. Если оплатить сразу всю сумму, то можно получить скидку в пять процентов. Обучение ведется на двух языках: английском и русском.

Кети Топурия

Старшая дочь певицы, Оливия, тоже пошла в первый класс. Чтобы ребенок не переживал, мама составила компанию на линейке. В честь важного события певица разместила соответствующий поздравительный пост с 1 сентября в своем микроблоге, но почему-то сопроводила его грустным смайликом.

Сергей Лазарев

Сын певца, Никита, еще в прошлом году хотел пойти в школу, но звездный папа не одобрил такую идею. Он решил, что ребенку лучше начинать учебу не в шестилетнем, а в семилетнем возрасте. Минувший год Никита готовился к школе, занимаясь с педагогами.

Галина Юдашкина

Повела сына Анатолия в первый класс дочь известного модельера Валентина Юдашкина – Галина. Правда, произошло это еще в середине августа. А все потому, что именно в такое время начинается учебный год в школах Гонконга.