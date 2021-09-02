“Перешел на личности, поскольку речь идет о полнейшей глупости”: Стоянов не собирается извиняться перед Боней

Вакцинация — та тема, которая вызывает много споров. Люди разделились на два лагеря: кто-то выступает против прививок, а кто-то за. На этой почве возник конфликт между ведущей и блогером Викторией Боней и юмористом и актером Юрием Стояновым.

Чипы под видом вакцины

Однажды Виктория решила высказать свое мнение по поводу вакцинации. Она не поддержала данную идею и выступала против прививок, аргументируя это тем, что под видом вакцинирования в организм вживляют чипы для слежки за человеком.

Многие знаменитости посмеялись над словами Виктории. Не удержался от комментариев и Стоянов. Он отметил, что ранее вообще не знал и не слышал о том, кто такая Боня. Артист удивился, почему она так боится вакцинирования, но не боится делать пластику. В свойственной себе саркастичной манере юморист написал, что уколы ботокса, возможно, тоже могут содержать чипы. И не только чипы, но и Дейлы, – пошутил известный комик, вспомнив название детского мультфильма. Он также предположил, что теледиве уже явно что-то вживили, раз она может верить в такую чушь.

Виктория в ответ написала Стоянову, что ему неплохо было бы взрастить качества джентльмена. Обратившись к артисту «милый дедушка», знаменитость подчеркнула, что не делала ни уколов красоты, ни пластики.

«Таким же языком я и общался с ней»

Конфликт вроде как был исчерпан, но все же неприятный осадок остался. В недавнем интервью Стоянов признался, что, возможно, немного погорячился, высказался в жесткой форме, перешел на личности. Тем не менее артист по-прежнему считает, что он прав, и не собирается извиняться перед теледивой. По словам Стоянова, Виктория — женщина, которая живет в Европе, поэтому он общался с ней на равных. Но раз уж речь идет об «идиотизме» и «полнейшей глупости», то он изъяснился понятным для ведущей языком.

Сам Стоянов уже давно вакцинировался и всех призывает последовать его примеру.