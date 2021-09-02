RMF24 – президент Польши введёт режим ЧП в приграничных с Белоруссией регионах

Из-за волны мигрантов правительство Польши издало распоряжение в адрес президента страны с просьбой введения чрезвычайного положения в приграничных с Белоруссией районах на 30 дней, и, согласно информации RMF FM, глава страны Анджей Дуда издаст указ уже завтра, и он сразу же вступит в силу. Радиостанция обращает внимание на то, что решение сейма не будет в этом случае весомым.



Reuters

Уже несколько недель ситуация на польско-белорусской границе очень напряжённая. Это объясняется наплывом нелегальных иммигрантов, которые кочуют по приграничной зоне. Польские пограничники, полиция и армия всячески препятствуют нелегальной переправе в ЕС и блокируют её. Более того, премьер-министр страны Матеуш Моравецкий сообщил, что правительство Польши издало распоряжение в адрес президента страны с просьбой о введении чрезвычайного положения в приграничных с Белоруссией районах на 30 дней. В итоге территория, на которой будет введено ЧП, охватит два воеводства, в которых 183 населённых пункта.

Согласно информации корреспондента RMF FM Мариуша Пекарского, президент Анджей Дуда подпишет постановление уже завтра и передаст документ в польский сейм. Вопрос пока заключается лишь в том, с какого времени оно вступит в силу. RMF FM объясняет, что для этого вовсе не нужно одобрение сейма, он лишь впоследствии может отменить такое решение, поэтому чрезвычайное положение всё равно вступит в силу.

Ограничения коснутся проведения массовых мероприятий, которые будут приостановлены. Каждый совершеннолетний гражданин, находящийся на этой территории, должен будет иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Учащимся до 18 лет надо будет носить с собой школьные удостоверения. По словам журналиста RMF FM Кшиштофа Беренды, в результате только люди, проживающие или работающие на этих территориях, смогут находиться там. Посторонним въезд на территорию 183 населённых пунктов будет просто-напросто запрещён.

RMF FM напоминает, что власти Польши, Литвы, Латвии и Эстонии обвиняют Минск в проведении гибридной войны при помощи миграционного кризиса. Президенты этих стран призвали белорусские власти прекратить действия, приводящие к эскалации напряжённости. Еврокомиссия, в свою очередь, уверена, что ситуация на польско-белорусской границе вовсе не связана с миграционными проблемами, а нацелена на проведение агрессии в отношении Польши.