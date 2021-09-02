 

Der Spiegel – Папа Римский по ошибке приписал Меркель слова Путина

02.09.2021, 11:58, Новости дня
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Комментируя ситуацию в Афганистане, Папа Римский Франциск процитировал слова о необходимости покончить с необдуманным вмешательством в дела других стран, приписав их Ангеле Меркель, пишет Der Spiegel. Однако глава католической церкви допустил ошибку, потому что на самом деле эти слова принадлежали не Меркель, а Владимиру Путину, отмечает издание.


Reuters

Политики со всего мира прокомментировали своё отношение по поводу катастрофического вывода войск США из Афганистана, пишет Der Spiegel. В своём недавнем интервью высказался и Папа Римский Франциск: однако он совершил ошибку и приписал Ангеле Меркель слова, сказанные на самом деле Владимиром Путиным.

В ходе интервью глава католической церкви процитировал: «Необходимо положить конец безответственной политике внешнего вмешательства и построения демократии в других странах, игнорируя традиции народов», — приписав это высказывание Ангеле Меркель.

Да, Меркель говорила о необходимости большей предусмотрительности, однако эта цитата отражает позицию Владимира Путина, давно обвиняющего Запад во вмешательстве во внутренние дела других стран, отмечает Der Spiegel.

Как пишет издание, Франциск похвалил «мудрость слов» Ангелы Меркель, а также назвал немецкого канцлера «одной из важнейших личностей мировой политики». 



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