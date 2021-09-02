 

Fox – «хромая утка» — Никки Хейли заявила, что Байден утратил доверие как американских военных, так и зарубежных союзников

02.09.2021, 11:58, Новости дня
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Конец выступления Джо Байдена, в ходе которого он объявил о завершении выхода США из Афганистана, ознаменовал начало президентского правления «хромой утки», сказала в интервью Fox News экс-постпред США при ООН Никки Хейли. По её словам, глава Белого дома утратил доверие не только американских военных и зарубежных союзников, но и американского народа.


Reuters

Подход американского президента Джо Байдена по вопросу выхода Соединённых Штатов из Афганистана спровоцировал неприязненное отношение к нему как со стороны американских военных, так и со стороны зарубежных друзей Америки, сказала экс-постпред США при ООН Никки Хейли в интервью Fox News.
 
Комментируя состоявшееся 31 августа выступление главы Белого дома, в ходе которого он сообщил о завершении вывода американских войск из Афганистана, она назвала Байдена «хромой уткой»*.

«Было вполне ясно, что конец выступления президента Байдена ознаменовал начало президентского правления «хромой утки», — отметила она. — Он утратил доверие всех военнослужащих и семей военных, к числу которых я с гордостью принадлежу. Он утратил доверие наших союзников, которые сейчас ведут переговоры без нас, потому что не знают, почему мы делаем то, что делаем. Он утратил доверие американского народа».

Бывший постпред указала на очевидный провал операции по выводу войск из Афганистана, напомнив о том, что афганские джихадисты получили военную технику на миллиарды долларов в качестве «подарка на новоселье».
 
«Нельзя было и мечтать о более неловкой, унизительной ситуации, чем то, что мы имеем сейчас, — сказала Хейли. — Мир теперь определённо стал более опасным местом. Тот факт, что мы ушли из Афганистана, не означает, что эта война окончена».

По её мнению, для Байдена лучшим следующим шагом было бы перестать пенять на Дональда Трампа, взять на себя ответственность за то, что было сделано, и начать «немедленно» налаживать контакты с зарубежными союзниками.

«Самая серьёзная вещь, которую он может сделать, — это усилить наших союзников, укрепить отношения с ними, модернизировать наши вооружённые силы и обеспечить нашу готовность к ожидающим нас киберпреступлениям и террористическим преступлениям», — сказала Хейли.

* Так в США называют либо уходящего президента, либо неудачника (прим. ИноТВ).

Комментарии читателей на сайте Fox News:

axelaxel026: Давайте будем честными, как он мог утратить то, чего у него никогда по большей части не было. Нынешнее фиаско лишь немногих подтолкнуло к осознанию реального положения дел. Вопрос в следующем: что ещё должно произойти, чтобы ситуация изменилась. Я убеждён, что всё это далеко не предел.

JohnBrown1976: На самом деле Байден не «утратил доверие» мыслящих людей. Начнём с того, что он никогда не пользовался этим доверием.

donegin092: Абсолютно никто не привлечён к ответу. Никто не ушёл в отставку и не был уволен. Некомпетентность как знак почёта.

WABACPeabody: Зато мы на пути к превращению в самую политкорректную армию в мире!

doomsayer: Когда происходит наплыв террористов, они нападают не на лидеров, а на школы, больницы и церкви. Наше руководство уже вносит свой вклад в систематический демонтаж Америки.



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