Рэпер Моргенштерн расплакался во время интервью Дмитрию Гордону

В последний день августа на YouTube-канале Дмитрия Гордона вышло интервью с рэпером Моргенштерном. Во время разговора с журналистом артист расплакался, когда начал говорить о благотворительности.

Моргенштерна часто критикуют за его скандальное и эпатажное поведение, а также экстравагантные выходки. Рэпер в интервью Дмитрию Гордону пояснил о том, как у него остановило сердце из-за передозировки наркотиками и высказался на политические темы. Несмотря на свой противоречивый имидж, Алишер Моргенштерн активно занимается благотворительностью. Недавно его подопечным стал 3-летний мальчик из Краснодарского края. У него диагностировали СМА – спинальную мышечную атрофию, для лечения которой требуется более 160 миллионов рублей. Артист уверен, что им удастся собрать необходимую сумму. Когда он говорил о больном ребенке, то не смог сдержать эмоции и расплакался. Моргенштерн признался Дмитрию Гордону, что он испытывал очень странные эмоции, когда узнал об этой ситуации. Сначала он ревел, потом смеялся и ощущал, что может умереть. Однако, когда рэпер осознал, что деньги можно собрать, он был вне себя от радости. Его инициативу поддержали многие поклонники и коллеги. В результате, на лечение ребенка с СМА было перечислено более 110 миллионов рублей.

Как отметил артист, он и дальше будет оказывать помощь людям, которые попали в сложные жизненные ситуации. Для себя Алишер Моргенштерн сделал уже все, что можно, поэтому миллионы долларов, которые он зарабатывает, будут направленные в нужное русло. Рэпер признался, что получает настоящее удовольствие, когда делает кого-то немного счастливее.

Источник: regnum.ru