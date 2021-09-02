Роспотребнадзор начал вакцинацию от гриппа по всей России

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02.09.2021, 11:56, Разное
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Роспотребнадзор начал по всей территории РФ кампанию по вакцинации от гриппа.
В ведомстве напоминают, что при уколе препаратов от гриппа и коронавируса необходимо соблюдать определенные условия.
В первые дни сентября во Владивостоке проводится традиционный Восточный экономический форум. В его рамках была представлена экспозиция Роспотребнадзора с информацией относительно ситуации с гриппом по стране. Согласно заявления главы ведомства Анны Поповой, принято решение о старте кампании вакцинации от этого сезонного заболевания.

На полях ВЭФ подобное заявление делается уже в пятый раз, причем прививку может сделать любой желающий, находящийся на мероприятии. Медработники работают прямо на форуме, ставя укол от гриппа в пункте при стенде Роспотребнадзора. Согласно предоставленной Поповой информации, для российских регионов рекомендуется прививать не менее 60 процентов населения. Что же касается группы риска, то такая категория должна быть привита в количестве не меньше 75 процентов.

Нынешняя ситуация с гриппом в РФ определяется, как стабильная. При этом уже сейчас отмечено несколько случаев с диагностированным гриппом группы А H3N2. При этом обязательно нужно учитывать сроки между инъекциями от коронавирусной инфекции и гриппа. Между указанными прививками, как пишет «Политэксперт», должно пройти не меньше месяца. Такое же условие необходимо соблюдать и при использовании однокомпонентной вакцины, а также в случае, если сначала человек делает укол от гриппа.



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