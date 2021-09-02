 

Почти 19 тысяч человек заболели ковидом в России за сутки

02.09.2021, 11:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

За минувшие сутки в официальную статистику было внесено 18 985 записей о выявлении новых случаев коронавируса в России. При этом, как сообщает оперативный штаб, за те же 24 часа выздороветь успели почти столько же пациентов – 18 669 человек. Сообщается о 798 летальных случаях, пишет RT.

На первое место антирейтинга российских регионов, в которых болезнь выявляют чаще всего, вернулась Москва. Столичный власти сообщают о 1864 заболевших. Вторую строчку занял Санкт-Петербург, где выявили 1330 больных ковидом. Московская область внесла данные о 614 новых случаях коронавируса, сообщает “Общественная служба новостей”.

Таким образом, ко 2 сентября 2021 года в официальной статистике по коронавирусу в России содержатся данные о 6 956 318 случаях заражения. Число выздоровевших пациентов, тем временем, оценивается в 6 218 048. Сообщается о 184 812 летальных случаях, зарегистрированных за все время наблюдений.

В России, как и во всем мире, продолжается кампания по вакцинации населения. Одновременно с этим действуют и другие ограничения. Например, масочный режим, который, как отмечают эксперты, может остаться с людьми еще надолго: Роспотребнадзор прогнозирует новую вспышку заболеваемости уже этой осенью, передаёт Ura.ru.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.10 / Мнение: Новости дня – 24 октября. Аборты в Польше, Римский папа, свобода тела

18.03 / “Аль-капотня”: 5 причин посмотреть новый сериал от создателей “Полицейского с Рублевки” и “Глухаря”

04.03 / Эксперты заявили, что вздутие живота может оказаться признаком проблем с сердцем

14.07 / Наташа Королева на новых фото показала грудь огромного размера

18.09 / Эдита Пьеха не выходит на связь из-за проблем со здоровьем

05.05 / Королева Дании Маргрете II открыла парусный сезон

01.07 / Обещание Лукашенко о высоких зарплатах поставили под сомнение

08.12 / Последний победитель

30.08 / Личный счет — разгромный

07.09 / НЛО — наша любимая организация

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика