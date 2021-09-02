Пенсионеры начали получать единовременные выплаты по решению съезда “Единой России”

Выплату перечислят всем пенсионерам вне зависимости от занятости, а также пенсионерам по инвалидности и потере кормильца.

Первыми единовременную выплату получили те, кому пенсия приходит на банковскую карту – это более 30 миллионов человек. Остальным 12,7 миллиона человек 10 тысяч рублей перечислят с 3 сентября через “Почту России”.

Первый заместитель руководителя думской фракции “Единая Россия” Андрей Исаев напомнил, что индексация пенсий и заработной платы военнослужащих должна исходить из определенного уровня инфляции. В текущем году она составляет 6,5%.

Предложенные президентом выплаты – последовательная мера, отметил партиец. В дальнейшем рост пенсий выше уровня инфляции будет законодательно закреплен, сказал Исаев.

Для получения единовременной выплаты пенсионерам не нужно подавать никаких заявлений и документов. Средства будут перечислены автоматически.

Сумма единовременной выплаты не подлежит взысканию по исполнительным документам и решениям судов. Кроме того, она не будут учитываться при исчислении мер социальной поддержки.

Региональные отделения “Единой России” разъясняют гражданам порядок получения выплат, сказал секретарь генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Владимир Путин 24 августа подписал указ о единовременной выплате пенсионерам. Обеспечить реализацию меры поддержки глава государства поручил на встрече с представителями “Единой России”.