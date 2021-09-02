Мнение: Женщины с часиками и бананами

Женщины, корону которых бомбит от упоминания их часиков, затыкают уши бананами.

И очень зря.

Тикающие часики нужно хорошо слышать и не стесняться их. Это единственная возможность вести себя адекватно.

Тикать часики женщин начинают в 30 лет, в 35 тикают уже громко, к 40 начинают взрываться.

Это тиканье хорошо заметно всем окружающим и особенно мужчинам, которые знакомятся с такими женщинами для романтического досуга.

Вот почему, если женщина затыкает свои уши бананами, она начинает вести себя неадекватно.

Как ведут себя женщины с часиками и с бананами в ушах?

Они ведут себя с вызовом, им мерещится жалость в глазах семейных подруг и страх в глазах мужчин.

Иногда наоборот, в глазах подруг – страх, а в глазах мужчин – жалость.

Подруги как бы умоляют: “Не надо мне завидовать! Не надо меня ненавидеть!”

А мужчины как бы уговаривают: “Не надо класть на меня глаз! Я буду плохим отцом”.

На самом деле и подруги, и мужчины заняты своими проблемами и не переживают за женщину так сильно.

Женщины с тикающими часиками преувеличивают их реакции, а дальше выстраивают свои психзащиты.

Бананы в ушах помогают не слышать часики, но только пока корону не бомбит.

Любимой психзащитой от бомбящей короны является зеленый виноград.

Зеленый виноград создает для короны бомбоубежище.

Женщины с тикающими часиками считают, что дети сами по себе им не нужны, только от хорошего мужа, не то что мужья подруг или те сбежавшие ухажеры.

Кроме того дети могут оказаться не очень здоровыми или просто проблемными. Чем такие, лучше никаких.

После двух рядов такого винограда корону бомбить перестает и дальше можно оплетать ее художественной вязкой.

Дети превращают женщин в наседок, овуляшки тупеют, декретницы деградируют, фигуры плывут, зубы портятся, волосы выпадают, а мужья сбегают.

И вот уже женщина с часиками свысока поглядывает на подруг с прицепом. Даже если у такой подруги пока есть муж, очевидно, что он вскоре сбежит к какой-нибудь свободной от детей женщине.

Вот это представление “чайлдфри” о том, что “свободные” женщины счастливей и что даже мужчины больше любят “свободных” – это уже не просто зеленый виноград, это белое пальто по отношению к детям.

А белое пальто – это саван, то есть корона при помощи белого пальто превращается в крышку гроба.

Чтобы вернуть себе адекватное восприятие и начать вести себя в границах, необходимо расплести все эти слои, которые я описала.

Без адекватного восприятия нечего даже мечтать не то что о рыбалке, а даже просто о нормальном общении с мужчинами и с подругами. С упакованной в ЗВ и БП короной ваша речь будет состоять из одних багов, а ваши поведение из сливов и косяков. Не мечтайте о красном поле в отношениях, если ваша корона замотана слоями ЗВ и закрыта БП.

Начать необходимо со свободы.

Свобода от детей и брака – это примерно то же самое, что свобода от других ресурсов.

Свобода от денег и имущества, свобода от образования, свобода от здоровья.

Семья – это мощный ресурс и если ваша семья – это родители, грустящие от того, что вы бездетны, с вашими опорами все плохо.

Работа не заменяет остальные ресурсы, но обычно у “чайлдфри” и с работой все не очень.

Им кажется, что в их жизни есть дружба, секс и любовь, но обычно нет и этого тоже.

Семейные подруги “чайлдфри” не то что боятся сглаза, но все-таки сторонятся, особенно видя, что от зависти она все время пытается обесценить их мужей и детей.

Мужчины, которых “чайлдфри” выбирает для романтических отношений, осознают свою ответственность и с самого начала немного парятся, а некоторые и не немного.

“Чайлдфри” приходится с самого начала громко и настойчиво повторять, что она очень востребована, но легкомысленна, ветренна и неуловима, чтобы их не боялись. Но при такой презентации начинают они сразу же в черном поле, сразу же с косяков и ни о какой любви не может быть речи.

Для секса тоже не хватает спонтанности, а часто он напоминает легкую истерику.

Я ставлю слово “чалдфри” в кавычки, потому что чаще всего это ЗВ, то есть вранье о том, что не хочется замуж, когда с замужеством просто не сложилось.

Даже если сравнить так называемую “разведенку с прицепом” и “чайлдфри” с тикающими часиками, с первыми мужчины общаются намного охотней и влюбляются чаще. Все зависит от возраста. В 35+ лучше уже иметь ребенка, иначе над любым мужчиной появляются щипцы и ваша презентация “чайлдфри” и “колобка” (который от всех ушел и его никому не удалось затащить в загс) эти щипцы не уменьшает, а добавляет к ним ваших косяков.

Все, что я пишу, очень важно.

Это нужно осознать, чтобы очистить свое поле от мусора.

Если ваши часики тикают, а вы их не слышите, вам необходимо вынуть из ушей бананы.

После этого надо снять БП, расплести ЗВ и увидеть щипцы, в которые обязательно превращаются ваши часики при общении с мужчинами.

Щипцы существуют реально, их нельзя закрывать короной из ЗВ, их нельзя вытеснять из своего сознания, ломая рефлексию, их не надо пытаться компенсировать бравадами и другими косяками.

Щипцы свои надо принять как факт: если у вас заканчивается возраст фертильности, все вокруг знают, что вам нужно успеть прыгнуть в последний вагон. Поэтому подруги чувствуют щипцы и боятся рассказывать вам о семейной жизни что-то хорошее, и мужчины чувствуют щипцы и боятся с вами активно сближаться. Первые не хотят вас расстраивать, вторые не хотят брать на себя ответственность.

Что можно сделать с этой ситуацией?

Прежде всего необходимо смириться с условиями.

Вы не успели выйти замуж и стать матерью до того, как ваши часики начали отчаянно тикать.

Подушкой их теперь не заткнуть.

Нельзя отрицать реальность, к этой реальности нужно гармонично приспособиться.

И чем меньше вы будете реальность отрицать, тем меньше у вас будет суеты и противоречивых движений.

Вы должны выглядеть не как синий чулок и не как девушка с улицы красных фонарей.

Вы должны выглядеть в меру прилично и в меру ярко, не серо и не пестро.

То есть ваш имидж должен в точности соответствовать тому, что есть. Вы хотели бы замуж, не за первого встречного и по любви, но хотели бы найти такого мужчину в ближайшее время.

Ваш дом должен соответствовать этому. Не живите с родителями, снимите квартиру или хотя бы комнату. Не заводите животных! Если уже есть, ничего не поделаешь, но не заводите новых. Не захламляйте свое жилье, сделайте его уютным и в меру романтичным.

Ваш образ жизни должен стать таким, чтобы расширить круг общения.

Но расширять круг надо так, чтобы это не уводило вас от романтических знакомств, а приводило к ним.

Вам не нужны тусовки с маргиналами, вам не нужен алкоголь и групповой секс. Загружать себя работой по темечко тоже не нужно.

Обязательно нужно заниматься спортом на свежем воздухе. Ваши белки глаз станут чистыми, а глаза будут блестеть.

Имиджем нужно заниматься особенно прилежно.

Если вы неулыбчивы и задумчивы, научитесь улыбаться и смотреть по сторонам. Откройте границы.

Вот это правильный настрой, при котором происходят знакомства.

Знакомясь и развивая знакомства, отдавайте предпочтения только неженатым мужчинам, имеющим близкую к вам ОЗ, можно немного меньше.

Будьте достаточно инициативны, не бойтесь стать паровозом. Ваши тикающие часики и так всем заметны, можно не притворяться вальяжной и независимой.

Паровоз – это когда вы агрессивно, нервно и претенциозно выбиваете из мужчины шаги. А когда сами делаете шаги, это не паровоз. Не делайте шагов много. Не получили ответа на один-два шага, оставьте этого мужчину, не тратьте время. Если он дозреет позже, начнете с ним заново, в подвешенном состоянии пребывать не надо.

На вопрос мужчин, что вы ищете и чего вы хотите, отвечайте честно: вам хотелось бы замуж, а сначала влюбиться.

Не бойтесь этой честности и не оправдывайтесь, почему вы хотите замуж, но пока не замужем. Если вы понравились мужчине, он обязательно решит, что вы были слишком избирательны. Если не очень понравились, ваши оправдания его не убедят, он все равно решит, что вы никому не сдались. Оправданиями вы только утомите нового знакомого и заставите его смотреть на вас критично. Говорите о чем-то приятном, веселом, не обсасывайте свою персону. Это все равно как вы бы предложили ему пожевать вместе с вами жвачку, вынув ее изо рта.

Когда женщин бомбит из-за стыда за тикающие часики, они выглядят нервными, перекошенными, злыми, дергаются на любой вопрос, подозревая в нем намек на свои часики.

Расслабьтесь и примите свои часики. Да, вам хочется в ближайшее время родить ребенка. Но есть много мужчин, которые хотели бы того же самого. Пусть те, кого пугает эта мысль, отойдут от вас подальше, а те, кого она не пугает, рассмотрят вас получше.

Говорите, что любите готовить, даже если не очень любите. Скажите честно, что умеете не очень, но вам это нравится.

Готовка еды ассоциируется с домашним очагом. Классно, когда мужчины любят готовить, но когда женщина заявляет, что она ненавидит готовить еду, ассоциация с ней одна – это принцесса, которая будет лежать на диване и хрустеть чипсами. Зачем вам такой образ?

Не доставайте нового знакомого хвастовством и жалобами, уберите баги, насколько можете.

Но все это будет совершенно невозможно, если вы будете отрицать свои часики, стыдиться их и прятать. Еще хуже, если вы попытаетесь начать ими гордиться и навязывать их как свое достоинство.

Это не достоинство, при прочих равных это скорее недостаток. Но если мужчине вы понравитесь, он не будет это рассматривать как недостаток. Вряд ли он будет счастлив, что вам нужно торопиться, но будет готов рассматривать это, как возможность получить прекрасную женщину, не потратив много времени и сил на ухаживание. Это ничтожное достоинство при вашей СЗ=0, но это становится заманчиво, если ваша СЗ доросла до 2 и пошла выше.

Друзья, понятно, каким образом нейтрализуются щипцы, которые связаны с объективными условиями?

Сможете привести примеры других таких щипцов?