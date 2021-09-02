Лавров не исключил кражу США российских спортсменов под предлогом допинга

Глава МИД Сергей Лавров не исключил, что США будут под предлогом допинговых нарушений пытаться выкрасть российских спортсменов, которых считают угрозой для себя.

«Я не исключаю, что так же как американцы выкрадывают тех, кого они в чем-то подозревают по всему миру и просто вывозят на свою территорию незаконно, не исключаю, что подобные же методы будут применять и для наказания спортсменов, которые сдали положительный тест и которых американцы считают угрозой своим интересам в международных соревнованиях», – передает РИА «Новости» слова Лаврова на встрече с представителями спортивного сообщества Свердловской области.

«Мы принимаем на международной арене все необходимые меры для оказания дипломатической, юридической поддержки российским спортсменам и тренерам и всем, кто занимается подготовкой наших сборных команд. И добиваемся прекращения какого-либо произвола в отношении наших атлетов, в том числе от решений, которые пытаются навязать по всему миру, далеко за пределами национальных юрисдикций», – передает ТАСС слова главы российского внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил, то РФ продолжит искоренять возможные допинговые нарушения в спорте.

«Я считаю, что нужно не ждать, пока это решение истечет, и нам любезно вернут флаг, гимн и национальную символику, а надо продолжать и юридическую работу, которой мы занимаемся, надо продолжать доказывать, что мы сами абсолютно не заинтересованы в каких-либо допинговых нарушениях нашими спортсменами и будем эту практику, как только мы заметим конкретные факты, продолжать искоренять», – сказал Лавров.

По его словам, российские атлеты в Токио на деле доказали, что любые ограничения в символике для них бессмысленны.

«Эти ограничения истекают в середине декабря 2022 года, и тогда у нас все будет. Но я считаю, что нужно не ждать, пока это решение истечет и нам любезно вернут флаг, гимн и национальную символику, но надо продолжать доказывать, что мы сами абсолютно не заинтересованы в каких-то нарушениях», – сказал Лавров.

«Я считаю, тот уровень мастерства, ту силу воли, которую мы сейчас видели у наших спортсменов в форме ROC, он сам по себе доказывает бессмысленность каких-либо искусственных ограничений наших спортсменов в чем бы то ни было. Мы готовы играть по правилам», – добавил министр.

Напомним, в декабре 2020 года CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Также представителям российской власти на два года запретили посещать Олимпиады.

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