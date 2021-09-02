Монеточка отказалась от мирового соглашения по песне «Мама, я не зигую»

Представитель певицы Елизаветы Гырдымовой (Монеточки) сообщил, что исполнительница отказывается от мирового соглашения по иску экс-участника группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина об использовании песни «Женщина, я не танцую».

Истец в Чкаловском районном суде Екатеринбурга предлагал запретить использование Монеточкой песни «Мама, я не зигую» взамен на отказ взыскания 900 тыс. рублей, передает ТАСС.

«Не согласны», – сказал представитель певицы Василий Савченко.

Суд назначил экспертизу, которая установит, является ли песня «Мама, я не зигую» пародией, и перенес заседание до 7 сентября.

Адвокат Костюшкина Роман Лалаян заявлял, что Монеточка переработала песню его клиента «Женщина, я не танцую» в свою песню, после чего исполняла ее на концертах.

Савченко объяснял, что певица сделала пародию на песню Костюшкина.