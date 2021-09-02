Песков рассказал о новом понимании неграмотности

В ближайшем будущем незнание хотя бы одного языка программирования будет приравниваться к неумению писать и читать, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Раньше цифровизация больше касалась все-таки области точных наук, а сейчас цифровизация уже охватила все сферы… Гуманитарные науки тоже уже невозможны, и гуманитарная сфера нашей жизни невозможна, будь то культура, будь то спорт, все что угодно – невозможно представить без цифровизации, без цифровых платформ, без приложений компьютерных, без приложений для мобильных телефонов, которыми вы пользуетесь», – передает РИА «Новости» слова Пескова на полях II Просветительского марафона «Новое Знание».

«И вот здесь мне, например, безумно не хватает понимания программирования. Я вообще считаю, что в самом ближайшем будущем незнание как минимум одного основного языка программирования – это будет приравниваться к неумению писать или читать. Потому что воплощать какие-то замыслы будь то в точных науках, или в гуманитарных науках без основ программирования будет просто невозможно», – добавил он.

«Если вы хотите в жизни побеждать в конкуренции, а вся жизнь – это конкуренция, вы должны понимать, что если вы не обновили свой «компьютер», то кто-то это сделал. Поэтому деваться некуда: вы должны постоянно учиться», – передает ТАСС слова Пескова.

Ранее Песков пообщался с говорящим «голосом Брежнева» роботом-спецкорром.