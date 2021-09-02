 

Мнение: Расклады и балансы

02.09.2021, 11:44, Разное
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После переговоров с Байденом Зеленский прилетел в Калифорнию, где будет встречаться с Маском, Безосом и Куком — главами крупнейших корпораций в мире. Безос, кстати, по многим предположениям, через несколько лет может стать первым в истории триллионером по личному богатству.

Логика Зеленского очевидна. После выступления Байдена по Афганистану, где американский президент недвусмысленно дал понять, что прежний формат «распространения демократии» уже неактуален, страны-лимитрофы, как Украина, (тем более, во враждебном окружении или соседстве) вынуждены ориентироваться на другой центр глобальной силы — корпорации.

В этом смысле Зеленский вполне рационален. В сущности, для Украины в случае, если гарантии ее безопасности будут осуществлять глобальные корпоративные структуры, мало что меняется. Корпоративное управление, конечно, будет куда как более жестким и менее сентиментальным, но вопрос гарантий первичен.

Путин, который пренебрежительно отзывается об этой вашей западной демократии с ее сменяемостью, теперь будет иметь дело с менеджерами и структурами жестко иерархического типа, каждая из которых обладает ресурсом, сравнимым со всем совокупным ресурсом России. Если один только Безос заработал больше, чем украло всё путинское ворье, то понятно, что в качестве противника он выглядит вполне серьезно. А потому пренебрежительно отмахнуться от него будет непросто.

Украина, сдавая себя по сходной цене кому угодно, расплачивается за неспособность создать собственный уникальный проект развития, за свою вторичность. Но кривить губой по этому поводу (уж в России-то точно) не стоит: отсталые и дикие территории вроде нас рано или поздно, но будут вынуждены решать ту же дилемму: либо собственный проект развития, либо встраивание на объектных ролях в создаваемые глобальные балансы между развитыми национальными государствами и их объединениями и глобальными корпорациями. Другого выбора не будет.

Источник: Эль Мюрид



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