Мнение: Почему американец решил делать операцию в России

Молодой мужчина начал терять слух на левое ухо. Он посетил нескольких врачей в США, но те говорили ему, что всё в порядке, и что он просто фантазирует. В августе американец приехал в Россию, — у него русская жена, — и решил для разнообразия показаться нашим врачам. Русский врач направил его на МРТ, где и вскрылась причина проблем, большая опухоль в мозгу. Американца сразу же положили в больницу и вырезали опухоль. За деньги, так как у иностранца не было ОМС, но всё равно в десятки раз дешевле, чем обошлась бы ему операция в США.

Довольный как слон американец сделал пост на «Реддите», где рассказал свою историю и ответил на вопросы форумчан. Вот некоторые из вопросов-ответов. Сокращением А я отмечаю ответы американца, а сокращением ДР — реплики других реддиторов:

В.: Помимо более низкой стоимости и языка, чем отличался ваш опыт по сравнению с американскими больницами?

А.: Здесь они гораздо более тщательны, они действительно всё проверяют перед операцией, чтобы убедиться, что всё будет в порядке. Больничная еда тоже приличная.

В.: Каков медицинский термин для обозначения опухоли, которую нашли на МРТ, и где именно она находилась? Разве вас не отправили на МРТ в США?

А.: Это была доброкачественная опухоль, расположенная в левом нижнем углу моего мозга, между ухом и мозгом. Я действительно не знаю, что ещё сказать, я не знаю всех причудливых терминов, и, кроме того, они рассказывали мне всё по-русски [а я не так хорошо знаю язык]. Также нет, они не заставляли меня делать какие-либо снимки в США. Каждый врач, с которым я разговаривал в США, относился ко мне так, словно я тратил его время впустую. Мой хирург в России был удивлен, он думал, что это стандартная процедура — делать МРТ, когда кто-то теряет слух в таком молодом возрасте.

В.: Во сколько всё обошлось?

А.: Операция, пребывание в больнице и все остальное обходится мне примерно в 3 тысячи долларов, 170 000 рублей. Я понятия не имею, сколько это стоило бы в США, но, по-моему, не менее 50 тысяч.

ДР.: Мне сделали эту процедуру в США для такого же вида опухоли десять лет назад. Трудно назвать точную цифру, потому что, вероятно, было задействовано 20 различных платежных организаций, но общая сумма составила более 100 тысяч долларов.

В.: Рад, что ваша операция прошла успешно! Мне сделали ту же операцию в прошлом году, и у меня все еще есть некоторые сохраняющиеся симптомы после неё. У вас был какой-нибудь паралич лица? Я полностью оглох на левое ухо, но мой лицевой нерв не был поврежден, и я все ещё чувствую небольшое онемение, поэтому мне было интересно, как прошла российская операция по сравнению с этим?

А.: Я думаю, что мне очень повезло, у меня нет онемения лица, мой слух немного улучшился, и у меня действительно нет никаких других проблем, кроме боли в голове, которая, надеюсь, скоро пройдет.

В.: Являетесь ли вы гражданином России? Может ли американка обратиться в Россию за медицинской помощью, если она не гражданка?

А.: Я не гражданин России, но моя жена является таковой. Я считаю, что вы можете относительно легко получить 3-летнюю туристическую визу. Я разговаривал с некоторым количеством здешних врачей, и, по-видимому, куча американцев приезжает сюда только для того, чтобы получить лечение намного дешевле.

В.: Почему вы решили сделать операцию в России?

А.: Мы были в России, когда они обнаружили опухоль, и это казалось очень срочным делом. Кроме того, здесь это намного дешевле, и я считаю, что технологии в Москве так же хороши, как и в Нью-Йорке.

В.: Ко скольким врачам вы обращались в США и были ли они настоящими неврологами? Похоже, что проведение МРТ в США привело бы к аналогичному открытию американских врачей.

А.: Я ходил примерно к 4 врачам, чтобы поговорить о своем ухе, и к нескольким аудиологам. Никто никогда не рекомендовал мне обратиться к неврологу или сделать сканирование мозга.

ДР.: Когда я учился в колледже, я играл в футбол, и я услышал, как мое колено хрустнуло, и мне показалось, что кто-то взял бейсбольную биту и ударил ее по моему колену.

На следующий день я пошел в школьную клинику, тогда у меня не было страховки, поэтому я заплатил 100 долларов только за проверку. Я заглянул в Интернет перед тем, как уйти, был убежден, что это, по крайней мере, растяжение связок, и надеялся, что это не разрыв или что-то в этом роде.

Когда я вошел в комнату, мое колено распухло, я не мог полностью выпрямить его, боли не было, но я едва мог ходить по нему.

Входит медсестра, и я спрашиваю ее, собираются ли они сделать тест на растяжение моего колена, и медсестра говорит: “Дорогуша, я работаю медсестрой уже 30 лет, и ни разу не слышала о тесте на растяжение”.

Я подумал: хорошо, я в замешательстве, но, может быть, мне следует просто позволить медицинским специалистам заняться лечением.

Через несколько минут входит врач, задает обычные вопросы, я рассказываю ей, что случилось, пытаюсь показать потерю гибкости, я все еще могу стоять на ноге, но мое колено просто подкашивается, и я время от времени теряю равновесие.

Доктор просто говорит: “это, наверное, растяжение”, а затем пытается выпроводить меня за дверь. Мне даже не прописали ибупрофен от отеков, мне пришлось выпрашивать у них костыли, чтобы они дали их мне, потому что у меня была ограниченная подвижность, и они были такие: “Тебе что… НУЖНЫ костыли?”

Примерно через год я в значительной степени оправился от травмы, я разговариваю со своей подругой, и она рассказывает о том, как она играла в баскетбол в своей средней школе.

— О, ты все еще играешь?

— Нет, я перестала играть, потому что порвала связки, я пошла к врачу, и они сказали мне, что это просто растяжение связок, и чтобы я смирилась с этим. Тогда я пошла к другому врачу, а затем, наконец, к ортопеду, и они, наконец, сделали МРТ моего колена и обнаружили, что у меня разорвана связка. Учитывая, что разрыв связок — буквально самая распространенная спортивная травма у молодых людей, я даже не знаю, как многие врачи не могут этого понять.

Несколько лет спустя, когда я был в Южной Корее, любопытство взяло верх надо мной, и я решил проверить свое колено. Первое, что они сделали, когда я попал в клинику, был тест на растяжение. Док сказал: «Да, это перенапряжение примерно на пару сантиметров, нам придется сделать МРТ». Оказалось, что половина моей связки порвана, и если бы я проверил это раньше, когда это была еще свежая травма, моя страховка покрыла бы расходы на МРТ (которые составили около 200 долларов).

Я не знаю, намеренно ли врачи в США избегают постановки правильного диагноза из-за потенциальных проблем со страховкой или они просто настолько некомпетентны, но, исходя из личного опыта, я был в значительной степени разочарован многими аспектами американского здравоохранения.

В.: Какую версию мозгового чипа КГБ вы установили, или вам не разрешили выбрать?

А.: [*Отшучивается, чтобы отвечать на вопрос*]

В.: Я надеюсь, что ваше выздоровление пройдет хорошо. Основываясь на результатах их обследований, которые обнаружили это, самой операции и стоимости, как, по вашему мнению, система здравоохранения России отличается от системы здравоохранения США, и что вы сейчас думаете о системе здравоохранения США?

А.: В России бесконечно лучше, особенно если вы поедете в Москву. Они не могли провести операцию в городе, в котором мы живем, поэтому мы отправились на 15-часовую поездку на поезде в Москву, чтобы встретиться с моим хирургом. Они здесь гораздо тщательнее во всем, и они будут лечить вас так долго, как вам нужно. Американская система здравоохранения — абсолютный мусор. Цены невероятные, врачам платят меньше, чем следовало бы, и они, похоже, хватают вас и выкачивают из вас деньги как можно быстрее, чтобы максимизировать прибыль.

В.: Как российские граждане воспринимают Америку и американцев в наши дни?

А.: Проблемы между странами почти всегда и только политические. Возьмите двух обычных людей из любой страны мира, и они, вероятно, прекрасно поладят. Мы все хотим одного и того же: счастья, любви, тепла, материальных благ и т.д. В основном людей здесь просто интересует, какая Америка, они задают много вопросов и всего такого. Я еще не встречал никого, кто проявлял бы враждебность по отношению ко мне за то, что я американец, а это мой третий раз здесь.

В.: Если бы я был молод или не окончил медицинскую школу, я бы заявил: “Это фальшивые новости, российская пропаганда, чтобы выставить США в плохом свете!”

Но, к сожалению, эти истории слишком, слишком распространены в Штатах. Может быть, это потому, что я закончил учёбу совсем недавно, но я не могу представить, какую вину я бы чувствовал, если бы не делал для каждого из своих пациентов столько, сколько мог. К сожалению, я хорошо знаком с высокомерными врачами, которые ставят быстрый диагноз и считают, что они непогрешимы и/или в денежном выражении заинтересованы в том, чтобы видеть все больше и больше пациентов с худшими исходами или видеть более сложных пациентов, чтобы больше получать по страховке.

В частности, у многих пожилых врачей, похоже, есть проблемы с этим, хотя и не исключительно.

Чувствуете ли вы, что что-то подобное заставило вас остаться без диагноза в США?

(Личное любопытство) Как обстояли дела с уходом за больными в российской операционной / операционной?

А.: Да, у меня было очень мало хорошего опыта общения с врачами в США. Похоже, в США действительно нужно давить на врачей, чтобы сделать какой-то тест. В русской больнице все были удивительно милы и проделали огромную работу, чтобы я чувствовал себя менее нервным, чем обычно. Мой хирург, в частности, потрясающий.

В.: Будете ли вы продолжать лечение за пределами страны?

А.: Мы переехали сюда на 2 года, так что пока я здесь, да. Если мне когда-нибудь снова придется делать что-то подобное, я, возможно, вернусь в Россию.

В.: Неужели ты теперь оглох на это ухо? Мне, вероятно, нужна такая же операция, и они сказали мне, что это приведет к полной глухоте в пораженном ухе.

А.: Нет, не оглох. У всех ситуация разная. Возможно, вам будет полезно узнать несколько разных мнений, прежде чем решать, где делать операцию. Мой слух на самом деле, кажется, немного возвращается, хотя ещё слишком рано говорить наверняка.

В.: Отнеслись ли врачи в России к вашим опасениям более серьезно и/или выслушали вас более искренне? Считаете ли вы, что стоимость и хлопоты с получением МРТ в Америке намного выше, чем в России?

А.: Определенно да на оба вопроса.

ДР.: Русский пишет. Я сделал МРТ коленного сустава здесь, в США, и это обошлось мне в 440 долларов после страховки, которая покрывает 90% МРТ, так что я могу предположить, что полная цена составляла около 4000 долларов. Я никогда не делал этого в России, но я просто погуглил по-русски и обнаружил, что МРТ коленного сустава стоит около 60-70 долларов (Москва или Санкт-Петербург).

В.: Не имеет отношения к хирургии, но какие, может быть, менее известные русские блюда каждый должен попробовать? Я пробовал классику, — борщ, блины и так далее, — и мне понравилось.

А.: Здесь очень много удивительной русской кухни. Бабушка моей жены делает самые вкусные яблочные pirozhki. Я знаю, что это не совсем по-русски, но здесь много грузинских ресторанов, и грузинская еда такая сочная. Мне также очень нравится блюдо под названием seledka pod shuboy. Посмотрите, оно выглядит странно, но очень хорошо на вкус.

В.: Как российские больницы по сравнению с американскими? По фильмам я представляю, что они полны технологий и декора 60-х годов.

А.: Вы были бы правы насчет декора.

ДР.: В московских больницах в основном все в порядке. Больницы в провинции варьируются от приличных до заплесневелых разваливающихся кварталов скорби, где врачам либо все равно, либо они покупают расходные материалы из своих карманов, потому что бюджета недостаточно.

В.: Зная то, что вы знаете сейчас (ваш хирургический опыт в России). Сделали бы вы операцию в США или в России, если бы она была обнаружена во время вашего пребывания в США? Медицинский персонал говорил по-английски? Нужно ли говорить по-русски, чтобы получить там медицинскую помощь?

А.: Определенно в России. Я больше никогда не хочу ложиться в американскую больницу. Мой хирург немного говорит по-английски. Я не думаю, что это обязательно для пациента — говорить по-русски, но вам, вероятно, понадобится переводчик или что-то в этом роде.

В.: Сколько вам лет? Была ли потеря слуха единственным симптомом? Потеря слуха часто встречается в пожилом возрасте. Так что же на самом деле побудило доктора попросить вас пройти МРТ?

А.: Мне немного за 20, и это был мой единственный симптом, хотя, наверное, иногда я чувствовал давление в голове. Аудиолог сказала, что не может помочь, поэтому она отправила меня к кому-то другому, а тот отправил меня к неврологу, который заставил меня сделать МРТ.

В.: Я нахожу это странным, акустические невромы являются одной из основных причин потери слуха, аудиологов этому учат. Если вы не пройдете тест на слух, и они заподозрят неврому, они часто будут направлять вас к врачу. Разве вы не обращались к врачу? Также относительно вашего комментария о том, что они были тщательными перед операцией, это стандартно во всех странах, включая Соединенные Штаты. Я не уверен, где в США вы были, но я много лет занимаюсь медицинским обслуживанием, и ваш опыт не похож ни на что, что я когда-либо видел или слышал раньше. Это довольно четкая диагностика и лечение.

А.: Они не направили меня к врачу. Я пришёл на хорошо известную университетскую кафедру аудиологии. Они сделали тест на слух, и он показал, что мой слух в левом ухе был лишь немного хуже, чем в правом, хотя я настаивал, что это было намного хуже, но они мне как будто не поверили. Когда я вынимаю наушник из правого уха на приличной громкости и вставляю его в левое, кажется, что музыка выключена, или я нахожусь под водой, или что-то в этом роде. В России тест дал похожий результат, но они все равно заставили меня сделать МРТ на всякий случай.