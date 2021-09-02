 

В чём сила, Лена? – Личное мнение

02.09.2021, 11:38, Разное
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Я поставила перед собой цель — убить в России инстамарафоны: желаний, трансформаций, личностного роста и прочей чуши от халтурщиков, вытягивающих из людей деньги в обмен на тупой, банальный гон.

И не просто из людей, а из людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.


Фото: istockphoto.com

Ведь никто не бежит на марафон исполнения желаний или на курс «Открой в себе богиню» от хорошей жизни, согласитесь.

Деньги халтурщикам несут те, кому в моменте — плохо. Порой — очень плохо.

Развод, безденежье, депрессия, неверие в себя, подавленность и растерянность, непонимание, куда дальше двигаться и где искать помощи, — вот на каких ситуациях и чувствах рубят бабло инфомошенники.

Я их за это презираю.

Человек в отчаянии пытается ухватиться за спасательный круг, а попадается на ключок разводилова: «Ты нам — деньги, а мы тебе взамен — поверь в себя, дыши маткой, у тебя нет миллиарда только лишь потому, что у тебя стоит блок на богатство и прочее бла-бла-бла».


Фото: istockphoto.com

Это же настоящая подлость!

Да, жизнь порой — очень сложная штука. Да, в ней — много всего. Да, у вас есть вопросы, и вы хотите найти на них ответы. Я — точно такая же. У меня тоже есть вопросы к жизни, и мне тоже нужны на них ответы.

Я, как и вы, сталкиваюсь с проблемами и ищу пути их решения. Только делаю это не на инстамарафонах у мошенников и не в Перу у шаманов (тоже мошенников) под ахуяской, а в книгах.

Я очень много читаю. Я черпаю силу в книгах. В прямом смысле слова.

Заметили, что мои прогнозы всегда сбываются, что я не ошибаюсь в людях?

Я стала такой умной, много читая. Я стала сильной, много читая. Я стала проницательной, много читая. Я стала уверенной в себе, много читая.

Вместо того, чтобы покупать марафоны желаний, покупайте книги. Это — гораздо дешевле, полезнее и интереснее.

Начитанный человек — интересный человек. Будете читать — вам станет интереснее жить, и общаться с вами — тоже станет интереснее. Вы станете сильнее, умнее, увереннее в себе. Я в это действительно верю.

Есть время на листание ленты Инстаграма — найдёте и на чтение.

Хотите расскажу, как у меня — при моей загруженности все 365 дней в году без отпусков и выходных — получается проглатывать по толстой книге в неделю?

Я покупаю книги на ЛитРес. Одну и ту же книгу беру в двух форматах: в электронном и в аудио. Еду в машине или тренируюсь в качалке — слушаю аудио. Перед сном читаю электронку.

Сейчас купила новый роман Пелевина TRANSHUMANISM INC. Книга только вышла, и я — в предвкушении. Я, вообще, люблю Пелевина. Он очень хорошо пишет.

О чём роман? Вот — короткая аннотация:

В будущем богатые люди смогут отделить свой мозг от старящегося тела – и станут жить почти вечно в особом “баночном” измерении. Туда уйдут вожди, мировые олигархи и архитекторы миропорядка. Там будет возможно все.
Но в банку пустят не каждого. На земле останется зеленая посткарбоновая цивилизация, уменьшенная до размеров обслуживающего персонала, и слуги-биороботы.
Кто и как будет бороться за власть в этом архаично-футуристическом мире победившего матриархата? К чему будут стремиться очипованные люди? Какими станут межпоколенческие проблемы, когда для поколений перестанет хватать букв? И, самое главное, какой будет любовь?

Новинки на ЛитРес появляются раньше, чем отпечатанный тираж доставят– в книжные магазины. Да, и таскать за собой повсюду бумажную книгу, живя в 21 веке, — лично для меня не вариант. Я хочу пропустить через себя много книг, а в каталоге ЛитРес их больше миллиона. Это значит, что мои форматы — аудио и электронка. Бумажные книги я теперь покупаю только коллекционные.

В общем, с большим удовольствием и от всей души рекомендую и новый роман Пелевина, и сам сервис цифровых книг ЛитРес. А ещё по моему промокоду MIRO вы получите книгу из специальной коллекции в подарок и скидку 25% почти на весь ассортимент сервиса. Активировать можно тут.

Читаете? Много? В каком формате? Что из недавно прочитанного понравилось? Чем?

Источник: Лена Миро



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