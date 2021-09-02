Украина и США активизируют комиссию стратегического партнерства между странами. Ее создали еще в 2009 году

“Украина и Соединенные Штаты активизируют комиссию стратегического партнерства (КСП), которая будет переориентирована и обеспечена ресурсами для преодоления вызовов 21-го века”, – говорится в заявлении.

В документе отмечается, что заседание КСП состоится этой осенью в Вашингтоне. На нем министр иностранных дел Украины и государственный секретарь США намерены утвердить новую хартию между государствами, “чтобы отметить повышенный статус партнерства”.

Активизацию работы комиссии отдельно упомянул 1 сентября и президент США Джо Байден перед началом переговоров с лидером Украины Владимиром Зеленским. “Мы возобновляем работу Комиссии по стратегическому партнерству между нашими странами, а также заключаем рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства”, – сказал он.

Контекст:

Киев и Вашингтон договорились о создании двусторонней комиссии по стратегическому партнерству еще в 2009 году. 22 июля 2009 года тогдашний президент Украины Виктор Ющенко и Джо Байден, бывший тогда вице-президентом США, провели рабочий завтрак. На нем, как сообщала пресс-служба украинского президента, “была достигнута договоренность о создании украинско-американской комиссии по стратегическому партнерству”.

Байден, комментируя создание комиссии, говорил: “В декабре прошлого года США и Украина пришли к согласию по Хартии стратегического партнерства. Сегодня ваш президент и я договорились, что комиссия стратегического партнерства Украина-США начнет заседать осенью этого года в Вашингтоне с тем, чтобы углубить наше сотрудничество в сфере безопасности, экономики, торговли, энергетики и верховенства закона”, цитировал “Левый берег”.

Учредительное заседание комиссии состоялось 9 декабря 2009 года в Вашингтоне в рамках визита тогдашнего министра иностранных дел Украины Петра Порошенко в США. Речь на заседании шла, в частности, о твердом намерении американской стороны и в дальнейшем быть преданной предоставленным в 1994 году гарантиям территориальной целостности и независимости Украины, сообщили в пресс-службе МИД Украины агентству УНИАН.

После этого состоялось еще несколько заседаний комиссии, но регулярными они не стали. В 2018 году на встрече президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа была достигнута договоренность о возобновлении работы органа, но провести смогли только одно заседание: 16 ноября 2018-го главы внешнеполитических ведомств Павел Климкин и Майк Помпео обсудили поставки американской военной помощи и ситуацию в Крыму и на Донбассе.

В совместном заявлении комиссии от 16 ноября 2018 года говорилось, в частности, что США и Украина “подчеркнули важность продолжения координации усилий, направленных на прекращение реализации строительства российских трубопроводов, которые навредят экономической и стратегической стабильности Украины, таких как “Северный поток – 2” и вторая линия “Турецкого потока”.

“Никогда в истории украинского-американские отношения не были столь крепкими, плодотворными и многообещающими”, – писал президент Порошенко по итогам этого заседания.

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