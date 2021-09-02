 

Зеленский с супругой открыли в Вашингтоне Украинский дом

02.09.2021, 11:32, Новости дня
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Зеленский назвал мероприятие знаковым завершением своего пребывания в Вашингтоне. Он отметил, что этим проектом занималась посол Украины в США Оксана Маркарова.

“Обращаясь к лидерам украинской общины в США, президент отметил, что благодаря украинцам, проживающимх в этой стране, территория нашего государства простирается до Соединенных Штатов”, – отметили в пресс-службе Зеленского.

Глава государства сказал, что стратегическое партнерство двух стран будет укрепляться, украинская община в США будет играть значительную роль в этом процессе.

2 сентября Зеленский планирует вылететь в Калифорнию, где у него запланированы встречи с основателем американских компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском и основателем Amazon и космической компании Blue Origin Джеффом Безосом.

Контекст:

Зеленский в ночь на 31 августа прибыл в Вашингтон с рабочим визитом. Главной темой встречи Зеленского с президентом Джо Байденом стало включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, подчеркивал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Байден и Зеленский 1 сентября сначала провели встречу с участием СМИ. Глава Белого дома заявил, что партнерство между Украиной и США крепко, как никогда, и будет становиться еще крепче. Байден сказал, что хочет приехать с визитом в Украину. Зеленский спросил у Байдена, как США могут помочь в освобождении около 450 пленных украинцев, которые пребывают на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, в аннексированном Крыму и РФ.

После этого состоялась встреча Байдена и Зеленского с глазу на глаз. 

США и Украина сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между странами. В частности, оба государства призвали РФ выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе, Вашингтон поддержал право Киева выбирать свой внешнеполитический курс, включая членство в НАТО. Кроме того, правительство США намерено выделить Украине на реформы сотни миллионов долларов в 2021 году.

Встречу Зеленского и Байдена переносили дважды: сначала – с 30-го на 31 августа, а потом – на 1 сентября. По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, основные составляющие встречи двух лидеров в Белом доме уже распланированы и согласованы сторонами.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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