Мнение: Голый король

В детстве все читали сказку Ганса Христиана Андерсена «Новое платье короля».

И я читал эту печальную историю про проходимцев, которые обманули короля, сшив платье из ткани, которую не видят только глупцы. Король и сам не видел платья, но постеснялся признаться в этом. В общем, все восхищались платьем, пока ребенок не воскликнул: «А король-то голый…»

В детстве, прочитав какую-нибудь сказку, я часто задумывался, а что же было дальше? К примеру, что произошло с тем самым ребенком, воскликнувшим, что король – голый? Думаю, что ребенка сурово наказали…

Вспомнилась грустная сказка Андерсена, когда узнал про школьника Никанора Толстых из Воркуты, который осмелился поправить президента России. Говоря про внешнюю политику Петра I, Владимир Путин перепутал Северную и Семилетнюю войны, а школьник поправил президента: «Это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война». Путин улыбнулся и согласился.

А вот директор воркутинской школы №35, в которой учится Никанор, не стала улыбаться и соглашаться. Директор Юлия Рябцева возмутилась. Призналась, что сама она не осмелилась бы поправлять президента. Мол, «мой возраст уже не позволил бы мне таким образом поступать в общении с президентом. А в молодости… Ну, наверное, какая-то определенная наглость». Правда, директор школы назвала своего ученика «звездным и хорошим мальчиком» с активной гражданской позицией. И подчеркнула: «Наверное, это сочетание молодости, когда еще существует недостаток общения с людьми, занимающими положение в обществе, и здоровых амбиций»….

Хорошо, что в России – демократия, а не фашизм или сталинское безвременье. Во времена Сталина, не сомневаюсь, Никанора и Рябцеву уже увезли бы в подвалы НКВД…

И чего это мне вспомнилась сказка Андерсена?

Рис отсюда

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