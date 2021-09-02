 

В новосибирской школе открыли спецкласс для подготовки детей к работе в ФСИН

02.09.2021, 11:22, Разное
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В новосибирской школе №67 открыли специализированный класс, в котором будут готовить учеников 10-11 классов к поступлению в образовательные учреждения ФСИН. Об этом говорится в соцсетях ведомства по Новосибирской области.

Фото: соцсети

Школа №67 в Новосибирске названа в честь Николая Павловича Кузнецова — ветерана Великой Отечественной Войны и уголовно-исполнительной системы. Набор девятиклассников в новый класс уже завершился.

Учеников будут готовить «специалисты территориального органа УИС Новосибирской области», в том числе сотрудники спецназа «Корсар», которые занимаются подавлением бунтов среди заключенных и борьбой с терроризмом. Также к образовательному процессу привлекут членов Совета ветеранов регионального отделения, пишут в соцсетях ГУФСИН региона.

Впервые профильный класс ФСИН появился в Ангарске Иркутской области, где находится известная пытками и бунтами заключенных колония строгого режима №15. Классы ФСИН есть и в других регионах страны — в Мордовии, Красноярском крае и Башкортостане.

Источник: Новая газета



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