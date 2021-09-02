Еще одна экспериментальная вакцина против ВИЧ не оправдала ожиданий



2

минуты

Что не так с вакциной Johnson & Johnson

HVTN 705 — это мозаичная аденовирусная векторная вакцина, которая включает фрагменты белков основных штаммов вируса. Схема введения препарата предполагает четырехкратную вакцинацию в течение года, и в состав третьего и четвертого компонента входит адъювант — ингредиент, усиливающий иммунный ответ. В клинических испытаниях Imbokodo участвовали около 2,6 тысячи молодых женщин из пяти стран южной части Африки, где на женское население приходится до 63% новых случаев ВИЧ. Участницы были разделены на две группы, половина из них получила плацебо.

Первичный анализ был проведен через 24 месяца после введения первого компонента прививки. После оценки уровня заражения в обеих группах ученые выяснили, что эффективность вакцины составила всего 25,2%. При этом у препарата не выявлено серьезных побочных эффектов, все женщины хорошо перенесли вакцинацию.

Эти показатели существенно ниже ожидаемых, поскольку в доклинических исследованиях на резус-макаках в 2018 году вакцина HVTN 705 продемонстрировала эффективность в 67%. Разработчики приняли решение не продолжать испытания Imbokodo, говорится в сообщении Johnson & Johnson.

Как выбрать тест на ВИЧ-инфекцию?

Разбираемся, какая технология надежнее и кому стоит провериться как можно скорее.

Читать статью

Однако надежды на получение эффективной и безопасной вакцины против ВИЧ еще остаются: в настоящее время компания проводит третью фазу клинических испытаний Mosaico вакцины HVTN 706, которая создана по той же технологии, но предполагает другой состав препарата и схему введения. Исследования проводятся в странах Северной и Южной Америки и Европы с участием мужчин-гомосексуалов и трансгендеров.

В начале 2020 года в Южно-Африканской Республике было остановлено клиническое исследование вакцины против ВИЧ. В нем принимали участие более 5 тысяч жителей жителей ЮАР. В результате вакцина продемонстрировала защиту от вируса всего на 30% у привитых по сравнению с группой плацебо.

От каких еще заболеваний до сих пор нет вакцин?

Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма). Инфекция широко распространена в Сибири и западной части России. В отличие от клещевого энцефалита, боррелиоз хорошо поддается лечению, но риск заражения им в три раза выше. Поздно начатая терапия может привести к поражению костей и суставов. Болезнь Лайма способна также поражать разные органы на разных стадиях заболевания, включая сердце и головной мозг.

В 1998 году в США одобрили рекомбинантную вакцину против болезни Лайма LYMErix, которая по результатам клинических испытаний снизила заболеваемость среди привитых почти 80%. Но спустя три года разработчики добровольно сняли вакцину с рынка на фоне многочисленных заявлений в СМИ о тяжелых побочных эффектах у привитых. По мнению некоторых ученых, шумиху спровоцировали активисты антипрививочных организаций.

В 2018 году появились новости о том, что еще одна эффективная вакцина против болезни Лайма на подходе, однако до сих пор о ней нет никаких данных, и единственный способ уберечься от боррелиоза — это тщательный осмотр после прогулки в лесу.

Геморрагическая лихорадка Эбола. Это смертельное заболевание родом из Африки сопровождается сильным кровотечением и полиорганной недостаточностью, а шансов выжить у зараженных очень мало. И хотя с 2014 года произошло уже две мощные эпидемии Эболы в странах Африки, а спорадические вспышки регистрируются почти каждый год, ни один препарат не был сертифицирован для лечения лихорадки. Все вакцины, включая те, которые разрабатывались в России, еще не прошли полный цикл клинических исследований.