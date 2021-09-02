Яркие наряды – тренд грядущей осени: что и как носить зрелым дамам в сезон

Оказывается, благодаря правильному выбору цвета одежды женщины старше 50 лет могут смотреться ярче, моложе и богаче. У стилистов для этого сезона есть большая цветовая палитра. Выбираем оттенок осеннего наряда правильно.

Для светловолосых дам

Спектр оттенков, которые визуально наполняют кожу здоровым сиянием, для женщин со светлыми волосами следующий:

Кремово-розовый: одежда пастельных или пудровых оттенков розового уверенно лидирует в трендах уже много лет. Преимущество выбора такой палитры заключается в создании ощущения доверчивости и наивности. Выбор такого оттенка способствует расположению окружающих.Бирюзовый: свежий и сочный, этот цвет ассоциируется с безотказностью и юностью. У женщины в бирюзовом наряде оптимистичный и целеустремленный, яркий вид. Белый, бежевый и графитовый цвета наряда станут отличным дополнением бирюзы.Лавандовый: оттенок свежести, юности и женственности, он преображает женщину до неузнаваемости. Удачнее всего смотрится с нарядами желто-бежевого, молочного, зеленого и желто-коричневого оттенков.

Наряды для рыжеволосых

Обладательницам яркой внешности и рыжих локонов подойдут наряды таких цветов:

Фуксия: выбор экспрессивного оттенка позволяет получить великолепный ансамбль, если дополнить его белым, черным, зеленым или фиолетовым элементами.Зеленый: наиболее выигрышные оттенки – зеленое яблоко и изумруд.

Цвета нарядов для брюнеток

Дамам с темным цветом локонов подойдут такие оттенки:

Синий кобальт: для максимально яркого и динамичного образа.Горчичный: для уверенности в себе и элегантности.Коралловый: для очарования и нежности с одновременной сдержанностью.

Советы стилистов

50 лет – лучшее время, чтобы отважиться попробовать цвета. Мода не чужда возрасту, но со временем становится его могущественным союзником.

Даже сама Каролина Эррера говорит, что нужно сломать старую традицию выбора нарядов только белого, черного и нейтральных тонов и привлекать внимание элегантностью и изысканностью.

Как сочетать цвета одежды даме от 50 лет? По словам стилистов, если вы перейдете к ярким тонам, которые сейчас в моде, то должны найти баланс с изделиями нейтральных цветов и классическим кроем. Например, можно подобрать черный пиджак или джинсовую куртку.

Но если ваш выбор склоняется к сдержанной и минималистичной одежде, лучше добавить цвета в свой наряд с помощью аксессуаров.

Специалисты говорят, что в этом возрасте лучшие оттенки следующие: бордово-красный, изумрудно-зеленый, сиреневый, фуксия и пастельные тона в целом.

Для нейтральной одежды выбирайте серый, темно-синий, телесный и белый. Пастельные тона сделают вас изящнее.

Они более интересны, чем чисто черный, который подчеркивает черты лица, недостатки и не показывает прелести образа. Сочетание двух нейтральных оттенков – хорошая идея, если хотите получить очень элегантный монохромный вид.

Монохромные нотки в наряде светлых тонов просто необходимы. Еще одна техника, которая поможет выбрать идеальные сочетания, – это цветной блок из двух или более предметов одежды ярких цветов в одном образе. Вы не останетесь незамеченной и засияете своим особенным светом.