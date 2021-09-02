Волосы будут здоровыми: стрижки осени, которые изменят и облик, и вид локонов

Летом женщины стараются ухаживать за своими волосами с использованием масел, кондиционеров, гелей и других косметических средств. Однако волосы все равно страдают от солнца. В особенности это касается кончиков волос, которые начинают сечься и сохнуть. По мнению стилистов, исправить проблему поврежденных солнцем волос в начале осени несложно.

Для этого не нужно следовать каким-то безумным идеям или вносить в прическу радикальные изменения. Стрижку достаточно освежить, и волосы снова будут выглядеть здоровыми и красивыми.

Обрезаем и осветляем

Если у вас длинные волосы и они заметно повреждены солнцем, их можно обрезать до длины чуть ниже плеч. Поскольку волосы летом еще и выгорают, придать прическе более аккуратный вид можно, легка высветлив некоторые пряди посередине и внизу. Это, помимо всего прочего, сделает стрижку визуально более пышной.

Многослойная прическа

Также осенью можно сделать многослойную прическу, обрезав волосы до плеч. Короткая челка сделает такую стрижку свежей и более динамичной. В особенности хорошо такая объемная прическа подойдет обладательницам тонких волос.

Ухоженная пикси

Ухаживать за короткими волосами достаточно сложно как летом, так и осенью. Облегчить себе эту задачу можно, выбрав прическу пикси. Состригите волосы по бокам, а по центру оставьте их более пышными. Такая прическа просто идеально подойдет для женщин с круглым лицом.

Мальчишеская стрижка

Самые смелые дамы с началом осени могут выбрать стрижку «под мальчика». Такая прическа на сто процентов решит проблему секущихся кончиков и выгоревших прядей.

Стрижка будет смотреться очень свежей, а волосы — здоровыми. Единственное, женщинам, решившим выбрать на осень именно этот вариант, стоит помнить о том, что стрижки «под мальчика» требуют особенно тщательного ухода и аккуратной укладки.

Как обновить образ осенью: длинные вьющиеся волосы

Конечно же, стричь волосы, даже если они пострадали летом, совершенно необязательно. Можно просто срезать посеченные кончики на пару пальцев.

После этой процедуры волосы снова будут выглядеть здоровыми. Челку в этом случае можно подстричь до уровня бровей. Такую прическу лучше всего укладывать осенью волнами.

Гладкие и прямые волосы

Если у вас гладкие и прямые волосы, осенью вам лучше выбрать для себя вариант прически «миди» – то есть длину до плеч. Такая прическа — идеальный вариант для тех, кто хочет выглядеть моложе. Челку при выборе такой стрижки обрезать не нужно. Так прическа будет смотреться более гармонично.

Многослойный боб

Тем, кому летом надоели длинные волосы, можно также выбрать для себя прическу многослойный боб без челки. Впереди при этом волосы следует сделать более короткими, а сзади — более длинными.

Гладкий боб

Также этой осенью в моде будет и гладкий боб длиной чуть ниже подбородка. Такая прическа позволит избавиться от летних повреждений и будет выглядеть стильно.

Волосы, которые не нужно расчесывать

Обычное каре также хорошо подойдет в этом году тем, кто хочет оздоровить свои волосы после жаркого лета без радикальных изменений.

Простая стрижка потребует минимум ухода и будет смотрится модно.