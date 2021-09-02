Единственной интригой визита Зеленского в США назвали тет-а-тет с Байденом

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины назвал единственной интригой визита Владимира Зеленского в США общение тет-а-тет с Джозефом Байденом. Основной задачей встречи глав государств, по мнению Павла Климкина, было не решение проблем Украины, а личное знакомство.

Внимание многих мировых СМИ в эти дни приковано к встрече президентов Соединенных Штатов Америки и Украины. Киев возлагал на этот визит за океан много надежд как политического, так и экономического характера. Однако, несмотря ни на что, общение глав государств не обозначилось какими-либо сенсационными событиями. Боле того, по оценке бывших членов правительства Незалежной, беседа Зеленского и Байдена тет-а-тет оказалась единственным интригующим фактором.

Со слов Павла Климкина, сама организация встречи со стороны Вашингтона была выстроена «очень интересно». Первыми, с кем общался украинский лидер, были главы министерств американского правительства. По всей видимости, это было необходимо для того, чтобы ввести Владимира Зеленского «в курс».

Далее президенты общались наедине, не раскрывая подробностей прессе. Известно, что главными темами стали не только «Северный поток-2». Также было задекларировано обсуждение ситуации на Донбассе и вопросы энергетической безопасности Украины. Однако главной целью саммита было, как пишет «Политэксперт», личное знакомства главы Белого дома и Владимира Зеленского.