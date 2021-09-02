Переболевшим коронавирусом стоит отказаться от ряда напитков из-за риска тахикардии

Переболевшим коронавирусной инфекцией рекомендуется изменить свой рацион из-за риска развития тахикардии. По мнению специалистов, после COVID-19 следует исключить из рациона целый ряд напитков.

Коронавирус, в короткий срок охвативший всю планету, надолго оставляет много проблем даже у людей, переболевших им. Так, по мнению врача-кардиолога Анны Бабаликашвили, пациентам с вылеченным COVID-19 грозит развитие целого ряда заболеваний сердца и сосудов. Для того, чтобы исключить проявления увеличения частоты сокращений «мотора организма», следует изменить рацион.

В ежедневном меню человека, переболевшего COVID-19, не должно быть крепко заваренных черных видов чая или кофе. Оба напитка в сильной концентрации способны усилить сердцебиение, усугубив состояние пациента. Исходя из этого, лучше не пить указанные напитки, независимо от того, с какой степенью тяжести человек перенес инфекцию.

Следует помнить, что после ковидного заболевания надолго может сохраняться одышка. При этом она усиливается при более частом сердцебиении. Учитывая этот факт, людям, переболевшим коронавирусом, независимо от его тяжести, необходимо откорректировать свои пищевые пристрастия. Как минимум на два-три месяца вместо чая или кофе стоит употреблять другие напитки, например, травяные настои или соки.

Если человеку трудно обходиться без тонизирующих напитков, хорошей заменой станет зеленый чай, богатый антиоксидантами. Причем, как отмечает Бабаликашвили, такая мера не является пожизненным приговором. После указанного срока, по данным «Ньюинформ», поклонники кофе и чаев могут вернуться к прежнему образу жизни, однако еще на долгое время необходимо будет уменьшить их крепость.