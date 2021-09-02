 

Рынок труда в России вернулся к допандемийному уровню

02.09.2021, 11:02, Разное
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Министр Антон Котяков заявил о возвращении рынка труда в РФ к уровню допандемийного периода. Глава Министерства труда привел цифры, свидетельствующие об изменении ситуации в стране в положительную сторону.
Пандемия коронавируса привела к кризису во многих сферах жизни человека по всему миру. Целый ряд индустрий и отраслей попросту вынужден был «стать на паузу», не развиваясь и не получая дохода. Однако в РФ ситуация уже значительной мерой стабилизировалась. По данным главы Минтруда Антона Котякова, уже сейчас, анализируя статистику, можно говорить о возвращении рынка труда в стране к уровню, который отмечался в 2019 году и ранее. В ходе работы Восточного экономического форума он привел сравнительные цифры допандемийного времени и ситуации на момент последнего месяца лета.

Представители Росстатистики предоставляют информацию, на основании которой можно утверждать, что в июле в Российской Федерации отмечалась 4,5-процентная безработица. Этот показатель оказался на 0,2 процента меньше, чем во время, когда коронавирусная инфекция еще не охватила всю планету. На начало августа специалисты отмечают возвращение рынка труда в стране к прежнему уровню.

Как напоминает «Глобалмск», мероприятия ВЭФ проводятся со 2 по 4 сентября во Владивостоке. В кампусах Дальневосточного федерального университета собрались представители бизнеса и власти со всех регионов России.



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