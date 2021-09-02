При поддержке “Росатома” в Сарове открылся филиал МГУ

Торжественная церемония открытия началась с поднятия

государственного флага России и исполнения национального гимна академическим

хором Нижегородского государственного университета. Особый статус мероприятия

подчеркивался присутствием высокопоставленных гостей.

В открытии вуза приняли участие президент РАН

Александр Сергеев, генеральный директор Госкорпорации “Росатом” Алексей

Лихачев, научный руководитель Федерального ядерного центра Вячеслав Соловьев, директор

филиала “МГУ Саров” Владимир Воеводин, руководители Всероссийского

научно-исследовательского института экспериментальной физики, на базе которого

создан филиал. Также дистанционно студентов поприветствовал ректор МГУ Виктор

Садовничий.

В свою очередь, выступая перед магистрантами, Алексей

Лихачев подчеркнул, что “МГУ Саров” станет образовательной база Национального

центра физики и математики. По его словам, на базе филиала будет создана

полноценная исследовательская инфраструктура, расширится кампус. Глава

“Росатома” уверен, что вуз сможет привлечь ученых со всего мира.

“Мое понимание главной задачи, чтобы выпускники

нашли себе интересную работу здесь, в Сарове, в центре исследований (НЦФМ),

который будет развиваться рядом с университетом”, – отметил Лихачев.

Кроме того, генеральный директор ГК “Росатом” провел

онлайн-лекцию для российских и иностранных студентов в рамках марафона общества

“Знание”. Лихачев рассказал ребятам об уникальных компетенциях и технологиях

будущего. К дистанционной беседе присоединились именитые зарубежные эксперты: руководитель

Агентства по ядерной энергии ОЭСР Уильям Мэгвуд и глава международного проекта

по сооружению Международного экспериментального термоядерного реактора (ITER) Бернар

Биго.

Отметим, что обучение в саровском филиале МГУ начнется

2 сентября по пяти магистерским программам. С первых дней студенты смогут

заняться фундаментальными исследованиями. На базе вуза действуют уникальные

лаборатории. Это позволит в ходе научных работ получить результаты, имеющее

значение на мировом уровне.

В этом году строгий отбор прошли 50 лучших

бакалавров – выпускников ведущих российских технических вузов. 20 магистрантов

будут обучаться по направлению “Физика”, 30 – по направлению “Прикладная

математика и информатика”. Занятия будут проводиться по уникальной программе,

разработанной специально для филиала. Преподаватели – сотрудники МГУ и

РФЯЦ-ВНИИЭФ, а также ведущие ученые РАН и предприятий “Росатома”.