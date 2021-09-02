 

При поддержке “Росатома” в Сарове открылся филиал МГУ

02.09.2021, 10:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Торжественная церемония открытия началась с поднятия
государственного флага России и исполнения национального гимна академическим
хором Нижегородского государственного университета. Особый статус мероприятия
подчеркивался присутствием высокопоставленных гостей.

В открытии вуза приняли участие президент РАН
Александр Сергеев, генеральный директор Госкорпорации “Росатом” Алексей
Лихачев, научный руководитель Федерального ядерного центра Вячеслав Соловьев, директор
филиала “МГУ Саров” Владимир Воеводин, руководители Всероссийского
научно-исследовательского института экспериментальной физики, на базе которого
создан филиал. Также дистанционно студентов поприветствовал ректор МГУ Виктор
Садовничий.

В свою очередь, выступая перед магистрантами, Алексей
Лихачев подчеркнул, что “МГУ Саров” станет образовательной база Национального
центра физики и математики. По его словам, на базе филиала будет создана
полноценная исследовательская инфраструктура, расширится кампус. Глава
“Росатома” уверен, что вуз сможет привлечь ученых со всего мира.

“Мое понимание главной задачи, чтобы выпускники
нашли себе интересную работу здесь, в Сарове, в центре исследований (НЦФМ),
который будет развиваться рядом с университетом”, – отметил Лихачев.

Кроме того, генеральный директор ГК “Росатом” провел
онлайн-лекцию для российских и иностранных студентов в рамках марафона общества
“Знание”. Лихачев рассказал ребятам об уникальных компетенциях и технологиях
будущего. К дистанционной беседе присоединились именитые зарубежные эксперты: руководитель
Агентства по ядерной энергии ОЭСР Уильям Мэгвуд и глава международного проекта
по сооружению Международного экспериментального термоядерного реактора (ITER) Бернар
Биго.

Отметим, что обучение в саровском филиале МГУ начнется
2 сентября по пяти магистерским программам. С первых дней студенты смогут
заняться фундаментальными исследованиями. На базе вуза действуют уникальные
лаборатории. Это позволит в ходе научных работ получить результаты, имеющее
значение на мировом уровне.

В этом году строгий отбор прошли 50 лучших
бакалавров – выпускников ведущих российских технических вузов. 20 магистрантов
будут обучаться по направлению “Физика”, 30 – по направлению “Прикладная
математика и информатика”. Занятия будут проводиться по уникальной программе,
разработанной специально для филиала. Преподаватели – сотрудники МГУ и
РФЯЦ-ВНИИЭФ, а также ведущие ученые РАН и предприятий “Росатома”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.11 / Названы лучшие эксперты в сфере волонтерства

10.10 / «Новая» отзывает своих журналистов из Карабаха

19.07 / Где на выгодных условиях купить компрессор автокондиционера

20.02 / В Госдуме ответили на заявления Байдена о России: Словоблудие

20.07 / США: американские дипломаты в Австрии покрываются сыпью

27.06 / Расколи мне купола

12.10 / Не спорь со мной, Никас Сафронов! – Личное мнение

01.07 / Медовый месяц, распутывание, реализация: три стадии отношений и типичная ошибка, которую многие совершают

28.05 / В сети обсуждают редкое свадебное фото Меган Маркл

07.08 / Мнение: Дружбу с Лукашенко Киев использовал для атаки на Москву

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика