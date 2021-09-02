 

Песков спрогнозировал возвращение инфляции в заданные рамки

02.09.2021, 10:52, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыИнфляция в РФ выросла, но благодаря мерам Центробанка и правительства есть основания для уверенности, что она вернется в заданные рамки в обозримой перспективе, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В силу целого ряда причин, связанных, наверное, с кризисными условиями, инфляция действительно выросла, но вместе с тем есть основания быть уверенными в том, что благодаря мерам, которые предпринимают и Центробанк, и правительство, уже в обозримой перспективе инфляция вернется в те рамки, которые были изначально заданы», – сказал Песков, передает ТАСС.

По его словам, контрмеры правительства и ЦБ позволят обеспечить и сохранить макроэкономическую стабильность в стране. «Россия, будучи все-таки участником мировых экономических процессов, не может оставаться полностью защищенной от этой мировой инфляции, поэтому мы, естественно, испытываем на себе эти последствия, но еще раз повторяю: контрмеры, которые предпринимаются правительством и мегарегулятором, позволяют нам быть уверенными в том, что макроэкономическую стабильность удастся обеспечить и сохранить», – добавил он.

Песков также заявил, что президент Владимир Путин держит под личным контролем тему инфляции в России. «Вы знаете, что тему инфляции президент держит под постоянным контролем, личным контролем. Эта тема, которую он обсуждает с руководством правительства на регулярной основе», – сказал он.

Ранее Песков, комментируя возможность всплеска инфляции после новых соцвыплат, заявил, что Центробанк и правительство контролируют ситуацию, принимаемых мер достаточно.



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