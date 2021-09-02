 

Быстрые тест-системы для штаммов COVID-19 «йота» и «лямбда» разработали в России

02.09.2021, 10:52, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыБыстрые тест-системы для обнаружения различных штаммов коронавируса, в том числе потенциально опасных, уже разработаны в России, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

«Очень важно, что были разработаны быстрые тест-системы для определения конкретных линий вируса, включая последние линии – «дельта», «дельта плюс», и сейчас разработаны на «йоту», «лямбду» и другие линии потенциально опасные, [для которых] существует риск их заноса на нашу территорию», – передает ТАСС слова Скворцовой на сессии в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Ранее ученые заявили о еженедельной мутации коронавируса.



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