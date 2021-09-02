Песков: «Северный поток – 2» близок к завершению

Проект «Северный поток – 2» почти завершен, Москва надеется, что он будет запущен и сыграет важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Проект близок к завершению. И мы надеемся, что будет запущен, и он сыграет очень важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы», – сказал он, передает РИА «Новости».

Песков также подчеркнул, что «Северный поток – 2» – это исключительно коммерческий проект, он не может представлять ни для кого угрозу. «Мы категорически не согласны с совместным американо-украинским тезисом о том, что якобы проект несет в себе угрозу для Украины и для Европы в целом», – сказал он.

Ранее специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что газопровод «Северный поток – 2» – это экологический, а не политический или коммерческий проект.

В августе в Газпроме заявили о финальной стадии реализации «Северного потока – 2». 20 августа президент Владимир Путин сообщал, что до завершения «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен.