 

Украинские паралимпийцы завоевали в Токио еще две золотые медали

02.09.2021, 10:38, Новости дня
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Украинка в первой попытке толкнула ядро на 11,67 м, во второй – на 12,24 м. Соперница Помазан Мариван Оливейра да Нобрега из Бразилии показала результат 9,15 м, завоевав серебро Игр.

32-летняя спортсменка из Запорожья подошла к Паралимпиаде в статусе одной из главных фавориток, она выиграла пять последних чемпионатов мира и получила две медали Паралимпиады – золото в 2012 году и серебро в 2016-м, отметило Общественное.

Тренер Помазан Тамара Левошко на странице в Facebook опубликовала фотографии со спортсменкой, сделанные в Токио.

“Мария, я тебя поздравляю, ты спортсменка, которая стремится к победам! После болезни ты медленно восстанавливалась, но смогла преодолеть все и приехать в Токио 2020. Я горжусь тобой! Мы очень болели за тебя”, – отметила Левошко.

https://www.facebook.com/tamara.lev.zp/posts/4161150340677528

Вторую золотую медаль Украине принес 29-летний легкоатлет Владислав Загребельный из Днепра, сообщил сайт Паралимпиады. Спортсмен показал лучший результат в прыжках в длину – 6,59 м.

Паралимпиада в Токио – вторая в карьере Зегребельного, пишет Общественное. В Рио-де-Жанейро в 2016 году он финишировал четвертым. За несколько месяцев до Паралимпиады-2020 он смог установил рекорд Европы. В Токио Загребельному удалось улучшить свой рекорд на 26 см.

Контекст:

Летние Паралимпийские игры 2020 года стартовали в Токио 24 августа, завершатся они 5 сентября. Игры проходят без зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

В Паралимпиаде участвуют 4403 спортсмена из 162 делегаций, они соревнуются в 22 видах спорта, сообщили организаторы. От Украины в соревнованиях принимают участие 143 спортсмена.

Украина в медальном зачете находится на пятом месте с 78 медалями, из которых 19 золотых, 35 серебряных и 24 бронзовых. Лидируют Китай (155 наград), Великобритания (90) и сборная Паралимпийского комитета РФ (89).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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