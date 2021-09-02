 

“Похоже на похороны авторитета”. Пугачева в шляпе отвела детей во второй класс

02.09.2021, 10:38, Новости дня
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Галкин показал, как они все вместе идут в гимназию, и праздничную линейку.

“День знаний. С 1 сентября вас, дорогие друзья! Гарик с Лизой пошли во второй класс”, – написал он.

Пугачева выбрала для мероприятия черные брюки и блузу, дополнив образ шляпой. Галкин появился в черной рубашке и белой куртке, Земцова – в белом свитшоте и кожаных штанах. Лиза и Гарри – в форме гимназистов.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

“Судя по авто, очень высокий уровень знаний”, – заявила подписчица tataevaludmila.

“По машинам похоже на похороны авторитета”, – отметил подписчик 4kin1980

Контекст:

Алла Пугачева и Максим Галкин поженились 23 декабря 2011 года. Они живут в подмосковной деревне Грязь.

У пары двое детей-двойняшек – Лиза и Гарри. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать.

У Пугачевой есть также 50-летняя дочь – певица Кристина Орбакайте. Ее отец –литовский артист эстрадно-циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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