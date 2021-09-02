“Поэтому у меня и нет медали”. Харлан рассказала о сексе на картонных кроватях на Олимпиаде в Токио

“Секс на Олимпиаде? Был. У меня там парень был, конечно. Мы же должны были зачекиниться. Кровати там нормально все выдерживали – я понимаю, к чему вы ведете (кровати для участников Олимпиады в Токио были сделаны из специального картона, – “ГОРДОН”). Я, кстати, не помню, когда именно был – нет, не перед соревнованиями. А, нет! После. Ну вот, поэтому у меня и нет медали”, – рассказала Харлан.

ВИДЕОВидео: ОТДУШИВДУШУ / YouTube

Контекст:

Об отношениях Харлан и Самеле стало известно летом 2020 года. До этого спортсменка была замужем за украинским саблистом Дмитрием Бойко.

Самеле на Олимпийских играх в Токио выиграл две серебряные медали. Харлан в 1/16 соревнования по фехтованию на саблях проиграла Ян Хеню из Китая.

—