Резников: Мир очень быстро меняется. А с ним – и перспективы России как страны-бензоколонки

“Я как юрист не люблю допущения. Мир очень быстро меняется. А с ним – и перспективы России как страны-бензоколонки. Думать, что Россия и дальше будет держаться на нефти и газе – это ошибка. Европа говорит: до 2030 года мы откажемся от бензиновых двигателей. Поэтому я уверен, что мы увидим деоккупацию довольно быстро. Причем она пройдет по согласию руководства РФ”, – считает Резников.

Он отметил, что у РФ не будет “другого варианта”.

“Руководство России еще будет возлагать цветы к монументам жертв российской агрессии. И это не шутка”, – отметил министр.

На вопрос, что будет сложнее вернуть, Крым или Донбасс, Резников сказал, что трудности будут разные.

“В свое время мы не смогли отстоять Крым, потому что у нас не было возможности оказывать военное сопротивление. Украина не была готова. Но Донбасс пролился кровью 14 тыс. наших граждан. Смерть очень сильно разделяет, это всегда сложнее. Но это вопрос времени. Сегодня Германия и Франция, которые были врагами – лидеры европейского сообщества. Германия и Британия – большие партнеры. Все реально”, – заявил вице-премьер.

По словам Резникова, Россия ужегодно тратит до $5 млрд “только в донецком и луганском направлении”.

“За семь лет это $35 млрд. Для страны-бензоколонки вроде и незначительные деньги, но и не маленькие. Россияне очень прагматические люди, я два года с ними в переговорах… Если они будут понимать, что для них очень дорого удерживать эти территории, а толку никакого нет, а тут еще санкционное давление, они будут искать варианты, как из этого выйти. С попыткой сохранениия лица, конечно”, – сказал политик.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

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