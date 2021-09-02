 

“Вертихвостка”, “Ученица развратного класса”, “На Повалий похожа”. Никитюк снялась в откровенной одежде

02.09.2021, 10:38, Новости дня
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“Всех с началом нового съемочного года. P.S. Детки, учитесь хорошо. Люблю”, – написала она.

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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

“Вертихвостка”, – прокомментировала подписчица avramen_inga_36.

“Гуляй, шальная императрица”, – написала severintoxa.

“Ученица 9-го развратного класса в первый школьный день на линейке”, – заявил to_taleb.

“Как похожа на любимую [украинскую певицу Таисию] Повалий”, – отметил alexerov

“На этой фотке на Повалий похожа”, – заявила nechiporenko_yana.

Контекст:

Карьера Леси Никитюк на телевидении началась после того, как она в 2011 году приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”. Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.

С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Хто проти блондинок?”, “Le Маршрутка”, “Хто зверху?”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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