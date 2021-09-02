 

В Японии начался прием предзаказов на универсал Subaru Outback нового поколения

02.09.2021, 10:22, Новости дня
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Обновленный универсал Subaru Outback стало возможным заказать в Японии.

Напомним, предварительные заказы на автомобиль для РФ начались с 15 июля. Новая модель выполнена на платформе SGP, которая используется во всех актуальных экземплярах японского бренда. За счет такой особенности удалось добиться жесткости кузова, а также доработки подвески. Под капотом установлен 1,8-литровый бензиновый двигатель на 177 л.с. Кроме того, модель во всех комплектациях имеет полный привод и вариатор.

В свою очередь, новая модель имеет улучшенный комплекс безопасности EyeSight X, позволяющий следить за обстановкой на дороге при помощи встроенных камер. Стоимость нового универсала пока не раскрыта.



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