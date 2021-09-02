В Китае стартовали продажи нового седана Dongfeng Fengshen Yixuan MAX

В Китае объявили о начале продаж нового седана под названием Dongfeng Fengshen Yixuan MAX.

Предложенная новинка поступит на рынок в трех вариантах. В начальной комплектации цена на автомобиль достигает 97,9 тысяч юаней. Кроме того, новинка в топовом исполнении оценена в 116 тысяч юаней. Новый седан Dongfeng Fengshen Yixuan MAX получил стильную решетку радиатора, модернизированные бамперы, светодиодную оптику, увеличенные диски. Кроме того, в автомобиле установили цифровую приборную панель и продвинутую мультимедийную систему.

Из технических параметров нового седана Dongfeng Fengshen Yixuan MAX указан 1,5-литровый бензиновый агрегат, а также появится гибридная модификация, однако их мощность пока не раскрывается производителем.