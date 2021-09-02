Известна стоимость нового поколения Skoda Fabia в Европе

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02.09.2021, 10:22, Новости дня
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Рассекречена стоимость обновленной генерации Skoda Fabia на рынке Европы.

В начальном исполнении приобрести усовершенствованный автомобиль можно от 20 тысяч евро. В топовой комплектации стоимость данной модели достигает 25,4 тысяч евро. В базовом исполнении под капотом Skoda Fabia применили 1-литровый бензиновый мотор на 95 л.с. мощности. В стандартном наборе установили кондиционер, центральный замок, электрические стеклоподъемники.

Кроме того, автомобиль оснащается светодиодной оптикой, увеличенными колесными дисками. Остальные особенности автомобиля будут озвучены уже в скором времени. Пока в компании не называют дату начала продаж автомобиля к официальным дилерам в Европе.



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